Представители столичных властей дали четко понять, что не торопятся с включением тепла и сделают это, строго соблюдая новые требования.

По теме Отопительный сезон 2021 – 2022 в Украине: какими будут тарифы и что с субсидиями

Когда в Киеве включат отопление

Заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что батареи в квартирах киевлян станут теплыми только при одном условии. Необходимо, чтобы среднесуточная температура на улице в течение трех суток держалась ниже +8 градусов.

Мы планируем придерживаться этих норм и мониторить погоду по факту. Сегодня мы не имеем таких показателей, поэтому говорить о начале отопительного сезона прямо сейчас – рано,

– сказал чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что киевляне якобы сами не хотят платить немалые средства за обогрев воздуха.

Кличко вскоре обещал тепло

Между тем, мэр столицы Виталий Кличко еще 7 октября обещал, что в Киеве отопление включат за считанные дни, учитывая погодные условия. Кроме того, глава города поставил целью сохранить для киевлян старые тарифы на тепло и не позволить их повышения.

Актуально Данилов убежден, что газа хватит на весь отопительный сезон

Как добиться включения отопления досрочно

Заместитель Кличко Пантелеев на брифинге 13 октября отметил, что один способ включить отопление в Киеве немедленно все же есть.

Для этого им необходимо:

составить заявление от имени инициативной группы дома, которое подпишет более половины его жильцов;

копию документа отправить на электронную почту, указанную на сайте КГГА;

Важно! Отопление вне очереди включат в тех домах, чьи отдельные заявки рассмотрят после индивидуального обращения.

Первые ласточки отопительного сезона 2021 года

В первую очередь в 2021 году отопление в Киеве включили детским садам, школам, больницам, поликлиникам, а также учреждениям культуры и спорта. Их по обращению руководства начали обогревать еще с 1 октября.

По состоянию на 13 октября тепло получили почти 900 таких заведений. Когда подсоединят остальные – неизвестно. По завереению столичных властей, подключение продолжается, поэтому это должно произойти постепенно и в ближайшие дни.