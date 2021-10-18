Представники столичної влади дали чітко зрозуміти, що не квапляться з увімкненням тепла і зроблять це, суворо дотримуючись нових вимог.

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Коли у Києві увімкнуть опалення

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що батареї у квартирах киян стануть теплими лише за однієї умови. Необхідно, аби середньодобова температура на вулиці впродовж трьох діб трималася нижче ніж +8 градусів.

Ми плануємо дотримуватися цих норм і моніторити погоду за фактом. Сьогодні ми не маємо таких показників, тому говорити про початок опалювального сезону просто зараз – зарано,

– сказав чиновник.

Крім того, він наголосив, що кияни нібито самі не хочуть сплачувати немалі кошти за обігрів повітря.

Кличко обіцяв тепло невдовзі

Тим часом, мер столиці Віталій Кличко ще 7 жовтня обіцяв, що в Києві опалення увімкнуть за лічені дні, враховуючи погодні умови. Крім того, очільник міста поставив за мету зберегти для киян старі тарифи на тепло та не дозволити їхнього підвищення.

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Як домогтися увімкнення опалення дочасно

Заступник Кличка Пантелеєв на брифінгу 13 жовтня зауважив, що один спосіб увімкнути опалення в Києві негайно все ж є. Займатися вирішенням цього питання самостійно повинні будинкові громади.

Для цього їм необхідно:

скласти заяву від імені ініціативної групи будинку, яку підпише понад половина його мешканців;

копію документу надіслати на електронну пошту, зазначену на сайті КМДА;

Важливо! Опалення позачергово увімкнуть в тих будинках, чиї окремі заявки розглянуть після індивідуального звернення.

Перші ластівки опалювального сезону 2021 року

Першочергово у 2021 році опалення у Києві увімкнули дитячим садкам, школам, лікарням, поліклінікам, а також закладам культури та спорту. Їх за зверненням керівництва почали обігрівати ще з 1 жовтня.

Станом на 13 жовтня тепло отримали майже 900 таких закладів. Коли під'єднають решту – невідомо. На переконання столичної влади, підключення триває, тож це має відбутися поступово та найближчими днями.