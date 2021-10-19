Планами міської влади поділився заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Водночас, він нагадав, що мешканці будинків можуть самостійно домогтися подачі тепла у квартири вже зараз.

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За словами чиновника, будинкові громади можуть скласти заявку про необхідність початку обігріву. Втім, її має підтримати більшість. Копію документу слід направити до "Київтеплоенерго" або "Євро-Реконструкція".

Ми всі живемо в умовах карантину, тому є шлях письмового анкетування, яке повинна зробити ініціативна група будинку, щоб не збирати будинкові збори,

– сказав Пантелеєв.

Чекають холодів

Раніше Пантелеєв наголошував, що опалення житлового фонду можуть починати, відштовхуючись від чітких температурних показників. Так, необхідно, аби середньодобова температура протягом трьох діб трималася на рівні нижче +8 градусів.

Київщині загрожує борговий колапс

Попри те, що Києву залишилося чекати на тепло лічені дні, область може й далі залишитися із холодними батареями. Все це – через величезну заборгованість за газ 15 підприємств теплокомуненерго. Загалом вони винні майже 60 мільйонів гривень.

Зокрема, у зоні ризику опинилися жителі Броварів, Вишгорода, Василькова, Білої Церкви, Славутича, Борисполя, Обухова, Боярки, Фастова, Переяслав-Хмельницького та інших міст.