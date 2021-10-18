Як зазначили в акціонерному товаристві Київоблгаз, для вчасної подачі тепла у домівки жителів вкрай необхідно, аби підприємства терміново сплатили гроші. У компанії звернулися не тільки до керівників теплокомуненерго, але й до представників місцевої влади.
Дивіться також Опалювальний сезон у Києві: коли в будинках стане тепло
Крім того, посадовці підкреслили, що роблять все можливе для безперебійного постачання газу споживачам.
Які підприємства винні гроші Київоблгазу
Згідно з офіційними даними, у зоні ризику перебувають наступні комунальні компанії:
- Броваритепловодоенергія – 16,2 мільйона гривень заборгованості;
- Вишгородтепломережа – 11,4 мільйона гривень заборгованості;
- Васильківтепломережа КП – 10,7 мільйона гривень заборгованості;
- Білоцерківтепломережа – 4,7 мільйона гривень заборгованості;
- Управління житлово-комунального господарства Славутича – 2 мільйона гривень заборгованості;
- Вишнівськтеплоенерго – 1,8 мільйона гривень заборгованості;
- Бориспільтепломережа – 1,8 мільйона гривень заборгованості;
- Обухіврайтепломережа – 1,3 мільйона гривень заборгованості;
- Боярське головне виробниче управління ЖКГ – 1,2 мільйона гривень заборгованості;
- Фастівтепломережа – 1,1 мільйона гривень заборгованості;
- Теплокомунсервіс – 0,8 мільйона гривень заборгованості;
- Білицьке управління ЖКГ – 0,6 мільйона гривень заборгованості;
- Переяслав-Хмельницьктепломережа – 0,5 мільйона гривень заборгованості;
Також 1,3 та 0,5 мільйона гривень винні ТОВ Ресурсозбереження та Управляюча компанія Зараз-5.
Чому саме низка компаній не сплатила за розподіл газу у повному обсязі, наразі невідомо.