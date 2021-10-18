Як зазначили в акціонерному товаристві Київоблгаз, для вчасної подачі тепла у домівки жителів вкрай необхідно, аби підприємства терміново сплатили гроші. У компанії звернулися не тільки до керівників теплокомуненерго, але й до представників місцевої влади.

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Крім того, посадовці підкреслили, що роблять все можливе для безперебійного постачання газу споживачам.

Які підприємства винні гроші Київоблгазу

Згідно з офіційними даними, у зоні ризику перебувають наступні комунальні компанії:

Броваритепловодоенергія – 16,2 мільйона гривень заборгованості;

Вишгородтепломережа – 11,4 мільйона гривень заборгованості;

Васильківтепломережа КП – 10,7 мільйона гривень заборгованості;

Білоцерківтепломережа – 4,7 мільйона гривень заборгованості;

Управління житлово-комунального господарства Славутича – 2 мільйона гривень заборгованості;

Вишнівськтеплоенерго – 1,8 мільйона гривень заборгованості;

Бориспільтепломережа – 1,8 мільйона гривень заборгованості;

Обухіврайтепломережа – 1,3 мільйона гривень заборгованості;

Боярське головне виробниче управління ЖКГ – 1,2 мільйона гривень заборгованості;

Фастівтепломережа – 1,1 мільйона гривень заборгованості;

Теплокомунсервіс – 0,8 мільйона гривень заборгованості;

Білицьке управління ЖКГ – 0,6 мільйона гривень заборгованості;

Переяслав-Хмельницьктепломережа – 0,5 мільйона гривень заборгованості;

​Також 1,3 та 0,5 мільйона гривень винні ТОВ Ресурсозбереження та Управляюча компанія Зараз-5.

Чому саме низка компаній не сплатила за розподіл газу у повному обсязі, наразі невідомо.