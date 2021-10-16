Про це він говорив серед іншого й на брифінгу після засідання Ради національної безпеки й оборони 15 жовтня. Утім, визнав також і те, що торік в українських сховищах газу було більше.

Думка до теми Енергетична криза сильно вдарить по бізнесу, – радник глави Мінфіну про ціни на газ у Європі

Ситуацію в енергетиці Данілов критичною не вважає

Газу вистачає

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що в українських підземних сховищах міститься 18,7 мільярда кубометрів газу. Цієї кількості цілком достатньо Україні, щоб пройти опалювальний сезон нормально.

Така ж ситуація в нас була у 2014 – 2017 роках. Більше газу на початок опалювального сезону закачали хіба торік,

– нагадав Данілов.

На думку секретаря РНБО, потреби у якихось невідкладних втручаннях у ситуацію – немає. Це питання, мовляв, – під особистим контролем президента. І за потреби його винесуть на одне з наступних засідань РНБО.

А от вугілля – не дуже

Водночас Олексій Данілов визнав, що питання забезпечення України вугіллям досі невирішене. Нагадаємо, ціни на нього зросли, купувати його особливо й ніде, а Росія тримає український Донбас у заручниках.

За потреби РНБО ухвалюватиме термінові рішення. Всі законодавчі важелі для цього у нас є,

– у такий спосіб спробував заспокоїти українців щодо вугільного питання Данілов.

Нагадаємо, за даними Міністерства енергетики тільки у жовтні Україна планує імпортувати 600 тисяч тонн вугілля. При цьому власний видобуток заплановано на рівні 1,7 мільйона тонн.

Зверніть увагу: