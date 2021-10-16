Об этом он говорил среди прочего и на брифинге после заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 октября. Впрочем, признал также и то, что в прошлом году в украинских хранилищах газа было больше.
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Ситуацию в энергетике Данилов критической не считает
Газа хватает
Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в украинских подземных хранилищах находится 18,7 миллиарда кубометров газа. Этого количества вполне достаточно Украине, чтобы пройти отопительный сезон нормально.
Такая же ситуация у нас была в 2014 – 2017 годах. Больше газа на начало отопительного сезона закачивали разве что в прошлом году,
– напомнил Данилов.
По мнению секретаря СНБО, потребности в каких-то неотложных вмешательствах в ситуацию – нет. Этот вопрос, мол, – под личным контролем президента. И при необходимости его вынесут на одно из следующих заседаний СНБО.
А вот угля – не очень
В то же время Алексей Данилов признал, что вопрос обеспечения Украины углем до сих пор не решен. Напомним, цены на него выросли, покупать его особо и негде, а Россия держит украинский Донбасс в заложниках.
При необходимости СНБО будет принимать срочные решения. Все законодательные рычаги для этого у нас есть,
– таким образом попытался успокоить украинцев по угольному вопросу Данилов.
Напомним, по данным Министерства энергетики только в октябре Украина планирует импортировать 600 тысяч тонн угля. При этом собственная добыча запланирована на уровне 1,7 миллиона тонн.
Обратите внимание:
- Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко также заверил, что газа должно хватить.
- А компания даже пообещала обеспечить газ школам, детсадам и больницам по 13,7 гривны.