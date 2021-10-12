Всего во Львове есть 2129 домов. Некоторые ОСМД решают пока не принимать тепло и не открывают задвижки.

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92% львовских домов уже получают отопление

В Департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС рассказали, что по состоянию на 8:00 12 октября тепловики подали отопление в 1952 дома – 92% от общего количества.

Процесс подачи отопления к домам продолжается. По состоянию сегодня на утро отопление уже подали в 1952 домов из 2129. То есть до 92% от общего количества,

– говорится в сообщении.

Однако, не во всех львовских домах решают брать тепло. Есть и те, кто воздержался от этого, чтобы сэкономить деньги.

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Что делать, если в доме нет отопления

Тепловики отметили, что, если в доме нет тепла, то необходимо обратиться к балансодержателю, чтобы понять причину его отсутствия.

"Мы обеспечиваем подачу отопления к дому. Зато жители дома сами принимают решение, брать ли тепло. Поэтому, если в каком-то доме тепла нет, то жильцы, в первую очередь, должны обратиться к балансодержателю и выяснить причину отсутствия", – добавили тепловики.

Кроме этого, если в одной комнате батарея греет, а в другой – нет, также следует обращаться к балансодержателю. Это может свидетельствовать о проблемах во внутридомовой системе отопления, ведь тепло к дому подают.

Заметьте! По распоряжению городского главы, отопительный сезон во Львове начинается тогда, когда среднесуточная температура составляет менее 8 градусов тепла.