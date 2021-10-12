Загалом у Львові є 2129 будинків. Деякі ОСББ вирішують поки не приймати тепло і не відчиняють засувки.

До теми У будинки львів'ян розпочали подавати опалення

92% львівських будинків вже отримують опалення

У департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР розповіли, що станом на 8:00 12 жовтня тепловики подали опалення до 1952 будинків – 92% від загальної кількості.

Процес подачі опалення до будинків триває. Станом сьогодні на ранок опалення вже подали до 1952 будинків з 2129. Тобто до 92% від загальної кількості,

– мовиться у повідомленні.

Однак, не в усіх львівських будинках вирішують брати тепло. Є й ті, хто утримався від цього, щоб зекономити гроші.

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Що робити, якщо в будинку немає опалення

Тепловики наголосили, що, якщо у будинку немає тепла, то необхідно звернутися до балансоутримувача, щоб зрозуміти причину його відсутності.

"Ми забезпечуємо подачу опалення до будинку. Натомість мешканці будинку самі приймають рішення, чи брати тепло. Тому, якщо у якомусь будинку тепла нема, то мешканці, в першу чергу, повинні звернутися до балансоутримувача і з'ясувати причину відсутності", – додали тепловики.

Окрім цього, якщо в одній кімнаті батарея гріє, а в іншій – ні, також слід звертатися до балансоутримувача. Це може свідчити про проблеми у внутрішньобудинковій системі опалення, адже тепло до будинку подають.

Зауважте! За розпорядженням міського голови, опалювальний сезон у Львові розпочинається тоді, коли середньодобова температура становить менше ніж 8 градусів тепла.