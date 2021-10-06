Мецгер объяснил свою отставку желанием хотя бы немного восстановить поврежденную репутацию "Укрэксимбанка".
Напомним Офис Президента хочет отстранить Мецгера из "Укрэксимбанка" после нападения на журналистов
Мецгер сложил полномочия временно
В заявлении Мецгера говорится, что он слагает полномочия председателя правления "Укрэксимбанка" на время проведения следственных действий и проверки Наблюдательного совета. По словам чиновника, его реакция на вопрос журналиста была слишком эмоциональной.
Ситуация, которая возникла вокруг Банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность,
– заявил Мецгер.
Также чиновник отметил, что его дальнейшие действия зависят от выводов Наблюдательного совета и правоохранителей.
Нападение на журналистов "Схем": главное
- 4 октября 2021 года на журналистов "Схем" напали во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером.
- Причиной конфликта стало то, что чиновнику не понравился один из вопросов журналиста.
- Охранники Мецгера применили силу против оператора и изъяли у него записи разговора.
- Министр финансов Сергей Марченко назвал конфиликт недопустимым и заявил, что руководство банка должно сделать все возможное, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.