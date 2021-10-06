Полиция уже открыла уголовное производство против Евгения Мецгера, а Наблюдательный совет проводит проверку. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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Ситуация негативная
По словам Подоляка, руководство "Укрэксимбанка" повело себя недопустимо и это негативная ситуация. Чиновники любого ранга должны уважать работу журналистов.
Обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуру речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе,
– заявил Подоляк.
Кроме того, Подоляк отметил, что нет никаких причин препятствовать журналистской работе.
Офис Президента предлагает как минимум отстранить председателя правления "Укрэксимбанка" на время проведения следственных действий и проверок. Однако, по словам Подоляка, могут понадобиться и серьезные кадровые изменения для восстановления репутации банка и нивелирования ущерба.
Нападение на журналистов "Схем"
- Во время интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером на журналистов "Схем" напали охранники.
- Причиной этого стало то, что чиновнику не понравился один из вопросов журналиста Кирилла Овсяного.
- Против журналиста и оператора применили силу и забрали 2 камеры, на которые и записывали разговор.
- Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство "Укрэксимбанка" должно сделать все возможное, чтобы не допустить конфликтов с журналистами в будущем.