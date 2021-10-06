Полиция уже открыла уголовное производство против Евгения Мецгера, а Наблюдательный совет проводит проверку. Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Ситуация негативная

По словам Подоляка, руководство "Укрэксимбанка" повело себя недопустимо и это негативная ситуация. Чиновники любого ранга должны уважать работу журналистов.

Обязанность должностных лиц любого уровня – корректно общаться с журналистами и уважать их право задавать любые вопросы, имеющие общественную значимость. Не имеет значения, о каком уровне структуру речь и работает ли эта структура в государственном или в частном секторе,

– заявил Подоляк.

Кроме того, Подоляк отметил, что нет никаких причин препятствовать журналистской работе.

Офис Президента предлагает как минимум отстранить председателя правления "Укрэксимбанка" на время проведения следственных действий и проверок. Однако, по словам Подоляка, могут понадобиться и серьезные кадровые изменения для восстановления репутации банка и нивелирования ущерба.

Нападение на журналистов "Схем"