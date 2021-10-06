Поліція уже відкрила кримінальне провадження, а Наглядова рада проводить перевірку. Про це розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Варте уваги Журналісти "Схем" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Ситуація негативна

За словами Подоляка, керівництво "Укрексімбанку" повело себе неприпустимо і ця ситуація є негативною. Посадовці будь якого рангу повинні поважати роботу журналістів та їхньої роботи.

Обов'язок посадовців будь-якого рівня – коректно спілкуватися з журналістами та поважати їхнє право ставити будь-які запитання, що мають суспільну важливість. Не має значення, про якого рівня структуру йдеться та чи працює ця структура в державному чи в приватному секторі,

– заявив Подоляк.

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