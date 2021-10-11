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Запобіжний захід Мецгеру

Джерело: "Сьогодні"

Судді Голосіївського суду Києва обрали запобіжний захід тимчасово відстороненому директору "Укрексімбанку" Євгену Мецгеру. Тепер банкір перебуватиме під нічним домашнім арештом. Раніше такий самий запобіжний захід обрали й для іншого фігуранта справи – керівника пресслужби банку Володимира Пікалова.

Банкіру та ще одній службовій особі з "Укрексімбанку" 7 жовтня вручили підозри щодо перешкоджання роботи журналістів. Крім того, Мецгеру інкримінують незаконне утримання людей.

Зверніть увагу! За перешкоджання журналістській діяльності Мецгеру можуть призначити штраф від 3 400 до 8 500 гривень або 5 років обмеження волі.

Скандал з "Укрексімбанком": головне

Під час інтерв'ю з головою правління Євгеном Мецгером на знімальну групу програми "Схеми" напали в "Укрексімбанку". Зокрема, в оператора забрали 2 камери. Причиною стало те, що банкіру не сподобалося одне з питань.

Коли техніку повернули, скандальних кадрів вже не було. Водночас фахівцям вдалося їх відновити. Згодом повне відео інциденту опублікували у мережі.

Мецгер визнав свою помилку і написав заяву на звільнення. Він заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання".

Генпрокурорка Ірина Венедіктова пообіцяла, що "безумство" не покриватимуть.

Напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": дивіться відео

Медведчуку вручили клопотання у справі про держзраду

Джерело: фейсбук Рената Кузьміна

Віктору Медведчуку у межах справи про держзраду вручили клопотання про арешт або заставу у розмірі мільярд гривень.

Медведчуку інкримінують державну зраду

8 жовтня Медведчуку повідомили підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації. За даними слідства, після окупації Донбасу Росія вирішила зірвати плани України щодо закупівлі вугілля на світовому ринку, зокрема, в ПАР.

Саме за посередництва Медведчука і відбулася змова з українськими чиновниками, які створили штучні перешкоди для поставок вугілля з ПАР. Згодом, як вважає слідство, за сприяння кума Путіна організували незаконні схеми для поставок вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Як докази долучили до справи:

записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;

передача готівки "псевдореспублікам";

покази свідків;

судові експертизи.

Зауважте! Наразі Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншій справі. Мовиться про державну зраду та замах на розграбування національних ресурсів у Криму.

Прощання з Антоном Поляковим

Джерело: 24 канал

У Чернігові провели в останню путь нардепа Антона Полякова, якого вночі 8 жовтня знайшли мертвим у таксі. Церемонія прощання з політиком почалась о 10 годині в Чернігівському обласному філармонійному центрі, що на проспекті Миру. Люди зібрались на проспекті Миру, 15.

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Попрощатися з Антоном Поляковим прийшли колишній спікер Дмитро Разумков і колеги з парламентської групи "За майбутнє". Водночас на церемонії була присутня й народна депутатка Анна Скороход. Відспівування у Спасо-Преображенському соборі розпочалося о 11:45. Поховали політика на кладовищі "Яцево".

Головне про смерть Антона Полякова

8 жовтня патрульні знайшли нардепа непритомним в таксі. Авто з ним зупинила поліція, бо таксист порушив правила дорожнього руху. На задньому сидінні правоохоронці виявили політика.

Попри зусилля медиків, реанімувати Полякова не вдалося. Розтин показав, що причиною смерті Полякова стала гостра коронарна недостатність, гостре ішемічне захворювання серця.

Останні години життя нардеп провів із помічником Анни Скороход Русланом Джамбулатовим. Політик випивав, у його крові виявили 1 проміле алкоголю.

Раніше начальник поліції Києва Іван Вигівський підтвердив, що Анна Скороход і Антон Поляков жили разом, проте напередодні трагедії посварились.

У Чернігові попрощалися з Поляковим / Фото PavlovskyNews, Klymenko Time

Нові COVID-обмеження в Україні

Джерело: МОЗ

Кабінет Міністрів 11 жовтня затвердив новий перелік обмежень на міжобласні перевезення. Вони почнуть діяти вже з 21 жовтня. Під них потрапляють області, які перебувають в:

жовтій,

помаранчевій,

червоній.

Зверніть увагу! Поки що це вся територія України.

Причина нових обмежень

Уряд намагається зробити все можливе для перешкоджання поширенню коронавірусу. Зокрема це стосується і транспорту, в якому люди під час поїздок перебувають протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність, можливе поширення COVID-19 серед пасажирів.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, для того, щоб поїхати в іншу область, у водія чи водіїв, членів екіпажу та пасажирів транспорту повинен бути:

або сертифікат про вакцинацію,

або негативний ПЛР-тест, результат якого чинний до 72 годин.

Нові обмеження стосуються автомобільних, автобусних, залізничних та авіаційних перевезень, регулярних та нерегулярних перевезень.

Коронавірус в Україні: останні новини

За добу 10 жовтня в Україні виявили 8 832 випадки коронавірусу. Госпіталізували 2 672 хворих. Станом на 11 жовтня 16 українських областей відповідають показникам помаранчевої зони.

Після посилення карантину у Львові з 14 жовтня, влада планує дозволити відвідувати ресторани та інші заклади тільки за наявності ПЛР-тесту або сертифікату про вакцинацію.

Старт опалювального сезону 2021 – 2022

Джерело: 24 канал

Опалювальний сезон в Україні розпочинається у жовтні. Першими включили опалення у Львові, Луцьку та частково в інших містах.

Важливо В Україні розпочинається опалювальний сезон 2021 – 2022: коли й де увімкнуть тепло

Зі слів прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, нині понад 90% всіх відповідних підприємств заявили про готовність до опалювального сезону.

В Україні раніше традиційно розпочинався опалювальний сезон 15 жовтня, проте, згідно з новими правилами, все залежатиме від погодних умов. Тож, якщо середньодобова температура протягом 3 діб у регіоні не підіймається вище 8 градусів тепла, то місцева влада ухвалює рішення про старт опалювального сезону.

Тарифи на газ

Щоб уникнути торішніх "тарифних протестів", з 1 травня 2021 року в Україні паралельно зі звичними місячними тарифами, діє ще й річний. Тож українці можуть обирати для себе більш вигідну ціну.

Річний тариф – фіксована ціна щомісяця до 30 квітня 2022 року. На річний тариф населення перевели автоматично. Вартість кубометру газу у різних постачальників коливається від 7,80 гривні до 13,50 гривні. Детальніше з тарифами можна ознайомитися тут.

Місячний тариф – ціна змінюється кожного місяця. Цей тариф діє для тих українців, котрі відмовилися від річної фіксованої пропозиції. У жовтні ціна кубометру газу у різних постачальників варіюється від 7,99 гривні до 31,06 гривні.

Постачальник останньої надії (ПОН). Якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі тимчасово автоматично переходять на тарифи ПОН. Його роль в України виконує компанія "Нафтогаз", але не більше ніж 60 днів. У жовтні тариф становить 16,56 гривні за кубометр газу.

Зауважимо, що у вересні поточного року кількість українців, які отримали субсидій збільшилася на 100 тисяч. Середній розмір субсидії у цьому опалювальному сезоні буде приблизно до 2 тисяч гривень на домогосподарство.