Про це розповів начальник поліції Києва Іван Вигівський на брифінгу щодо розслідування смерті Полякова.

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Хронологія подій

Вигівський підтвердив, що нардеп того вечора дійсно вживав алкоголь разом зі своїм знайомим. Після гулянь в одному з розважальних закладів столиці нардеп нібито не хотів їхати додому, бо посварився зі співмешканкою.

Він (Антон Поляков – 24 канал) не захотів їхати й вони десь 1,5 години їздили вулицями Києва. Знайомому набридло спілкування із загиблим і він запропонував нардепу поїхати додому на таксі,

– сказав Вигівський.

За словами начальника поліції Києва, Поляков пересів до таксі.

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