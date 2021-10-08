Антон Поляков був безпартійним. Ще 7 жовтня нардеп виступав у Верховній Раді.

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Антон Поляков: виходець з багатодітної родини, підприємець

33-річний Антон Поляков народився в Чернігові 11 листопада 1987 року. Він був одним з трьох дітей у родині – мав брата та сестру.

Освіту здобув у 2004 році в Чернігівський колегіумі № 11. Згодом майбутній політик пройшов строкову службу в Одесі у внутрішніх військах МВС, де займався охороною рухомого складу під час етапування ув'язнених.

У 2010 році зареєстрував торговельну марку "Підрахуй". Під цією маркою відкрив магазин з продажу підлогових покриттів.

Волонтер та нардеп від "Слуг народу"

У 2016 році Поляков став главою громадської організації "Український центр протидії злочинності та корупції". Перед тим главою та співзасновником організації був нардеп, обраний від "Слуги народу", Сергій Гривко.

У 2019 році на президентських виборах став довіреною особою Володимира Зеленського по виборчому округу №205 у Чернігові.

Час у Верховній Раді та відхід від "Слуг народу"

У 2019 році стає нардепом Верховної Ради 9 скликання по 206 округу (Чернігівська область) від партії "Слуга народу".

Проте у "Слугах народу" Поляков пробув не довго – тільки у 2019 році. Політика, як і його колегу Анну Скороход, 15 листопада 2019 року виключили з фракції.

Причиною "слуги" назвали порушення домовленостей. Тоді Давид Арахамія заявив, що Поляков не голосує за необхідні закони, "зливає" інсайди з фракції і пропускає засідання в Раді.

Сам Поляков назвав рішення про виключення політичною розправою. Йому самому пояснили це тим, що він мав телеграм-канал, в якому критикував фракцію та її рішення.

До речі, нардеп Антон Поляков перед тим фігурував у кількох скандалах, зокрема він:

починав збирати підписи за висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці. Тоді Полякова підтримали кілька десятків "слуг", які теж мали претензії до нього;

згодом політик кілька разів публічно висловлював невдоволення щодо ринку землі, за який, як і Скороход, не голосував;

15 листопада Поляков прийшов до парламенту в футболці з написом "Зніми шапку" і з портретом Рябошапки.

До речі, Поляков, ще перед виключенням з фракції, також розповідав – його особисто викликав до себе в кабінет ексголова Офісу Президента Андрій Богдан, бо нардеп не підтримував деякі законопроєкти.

16 грудня 2019 року Антон Поляков подав заяву про виключення з партії "Слуга народу". Згодом політик доєднався до депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Зверніть увагу! Громадський рух "Чесно" розповідав, що у травні 2020 року депутати із "За майбутнє" заявили про створення однойменної партії на чолі з "найкращим другом" олігарха Ігоря Коломойського – Ігорем Палицею. Згодом лідер, відразу після оголошення партії, став гостем програми на телеканалі "1+1", що належить Ігорю Коломойському.

Ймовірний зв'язок Антона Полякова з олігархом Ігорем Коломойським

Позафракційний нардеп Антон Поляков вніс у проєкт закону про банки 6 тисяч правок. Цим самим заблокувавши "антиколомойський закон" у Верховній Раді.

У квітні 2020 році заявив, що готовий відкликати частину зі своїх правок до "антиколомойського" законопроєкту. Проте для цього він висунув низку вимог та назвав їх. Також він запевняв, що нібито йому повністю байдужа доля ексвласника "Приватбанку" Ігоря Коломойського.

Зверніть увагу! Законопроєкт передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".

Тоді Данило Гетманцев заявив, що вважає, що дії нардепа – не пропозиція для переговорів, а просто бажання здобути дешеві політичні дивіденди на ситуації, яка склалась.

Напад на нардепа Полякова

2 серпня 2020 року на Полякова напали приблизно о 5 ранку на вулиці Богдана Хмельницького у Києві.

У коментарі 24 каналу Поляков підтверджував інформацію про напад та розповідав, що невідомий завдав йому декілька ударів у груди. Проте політик відразу ж звернувся в травмпункт.

На запитання про те, чи підозрює Поляков когось у нападі на себе, він відповів, що наразі нікого, і хоче почути версію слідства.

Відомо, що нападники втекли з місця події на Toyota. Поліція затримала ймовірного злочинця.Тоді водій підтвердив правоохоронцям, що був учасником конфлікту з незнайомцем.

До речі, 21 вересня 2020 року партія "За майбутнє" висувала Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

Останні заяви Антона Полякова

Ще 7 жовтня політик виступав у Верховній Раді, де говорив про пенсії, точніше про необхідність розглянути в Раді питання щодо пенсій. Перед тим він був на засіданні Комітету з питань антикорупційної політики.

Під час останнього гучного виступу на одному з українських телеканалів Поляков заявив, що нібито нардепам роздавали гроші в туалетах, за підтримку законопроєкту "про олігархів".

Важливо! Політик був одружений. У нього залишились доньки Златослава та Єва, а також вдова Галина.

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