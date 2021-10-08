Інформація про смерть Полякова надійшла до поліції Києва вранці 8 жовтня. На місце одразу направили слідчо-оперативну групу.

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Політику, за попередньою інформацією, стало погано в таксі

Правоохоронці з'ясували, що політику стало погано в таксі. На допомогу прибула швидка, лікарі намагались реанімувати Полякова, проте це не вдалось зробити.

Наразі на місці працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини смерті. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, яка й встановить точну причину смерті.

Напередодні Поляков брав участь у пленарному засіданні Ради

Зазначимо, що лише напередодні Поляков брав участь у двох засіданнях Верховної Ради. На позачерговому засіданні, яке стартувало о 16:00, він навіть виступав з трибуни. Ввечері 7 жовтня політик опублікував допис у фейсбуці.

Політики висловлюють співчуття рідним Полякова

Співчуття рідним та близьким політика висловлюють його колеги по парламенту.

Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об'єктивне розслідування обставин смерті народного депутата,
– написала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Коротка біографія Антона Полякова:

  • Народився у 1987 році у Чернігові.
  • Закінчив Чернігівський колегіум № 11.
  • Проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС.
  • У 2020 році закінчив "Київський університет ринкових відносин".
  • Підприємець, займався підлоговими покриттями.
  • З 2019 року був депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".
  • У листопаді 2019 року виключений з фракції з неголосування за законопроєкти, по яких було спільне рішення.
  • У грудні 2019 року вийшов з партії "Слуга народу".
  • У червні 2020 року став членом фракції "За Майбутнє".
  • Одружений, виховував 2 доньок.