Скороход і Полякова виключили з фракції "Слуги народу": їм вже підшукали заміну
Замість парламентарів Анни Скороход та Антона Полякова до найбільшої фракції Ради можуть увійти інші депутати. Вони будуть з числа позафракційних обранців. Перед долученням до монобільшості вони пройдуть перевірку та співбесіду.
Так, про те, що їх з Поляковим місця у фракції вже не вакантні заявила тільки-но виключена з лав "Слуги народу" Анна Скороход. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту.
Основне: З фракції "Слуга народу" виключили Скороход і Полякова
Нам щойно оголосили, що з позафракційних дві людини зайдуть замість нас. Хто — ми не знаємо,
– розповіла вона.
Своєю чергою, лідер партії Олександр Корнієнко не став спростовувати заяву Скороход. Він зазначив, що справді є така можливість і, що частиною команди "слуг" мріють стати багато депутатів. Розголошувати імена цих людей він не став, каже – вони мають пройти окрему перевірку та співбесіду.
"Є така можливість, є багато позафракційних, які бажають стати командою "Слуги народу", – пояснив він.
Чому "слуг народу" Скороход і Полякова виключили з партії?
- Фракція "Слуги народу" 15 листопада проголосувала за виключення зі своїх лав Анни Скороход і Антона Полякова через інакодумство;
- До цього Анна Скороход втрапила у 2 гучних скандали: так під час голосування щодо законопроєкту №2239-1 вона розплакалась, бо її правки не захотіли розглядати. Другий скандал за її участю теж відбувся в Раді: парламентарка вийшла до трибуни та заявила, що проти неї чиниться тиск з боку лідерів фракції "Слуга народу".
- Скороход, зокрема, вважає, що затримання її чоловіка правоохоронцями та власна позиція щодо голосування у парламенті – пов’язані.