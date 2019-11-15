Скороход і Полякова виключили з фракції "Слуги народу": їм вже підшукали заміну

Замість парламентарів Анни Скороход та Антона Полякова до найбільшої фракції Ради можуть увійти інші депутати. Вони будуть з числа позафракційних обранців. Перед долученням до монобільшості вони пройдуть перевірку та співбесіду.

Так, про те, що їх з Поляковим місця у фракції вже не вакантні заявила тільки-но виключена з лав "Слуги народу" Анна Скороход. Про це вона розповіла журналістам в кулуарах парламенту.

Основне: З фракції "Слуга народу" виключили Скороход і Полякова

Нам щойно оголосили, що з позафракційних дві людини зайдуть замість нас. Хто — ми не знаємо,

– розповіла вона.

Своєю чергою, лідер партії Олександр Корнієнко не став спростовувати заяву Скороход. Він зазначив, що справді є така можливість і, що частиною команди "слуг" мріють стати багато депутатів. Розголошувати імена цих людей він не став, каже – вони мають пройти окрему перевірку та співбесіду.

"Є така можливість, є багато позафракційних, які бажають стати командою "Слуги народу", – пояснив він.

Чому "слуг народу" Скороход і Полякова виключили з партії?