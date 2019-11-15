Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа": им уже подыскали замену

Вместо парламентариев Анны Скороход и Антона Полякова в крупнейшую фракцию Рады могут войти другие депутаты. Они будут из числа внефракционных избранников. Перед вступлением в монобольшинство они пройдут проверку и собеседование.

Так, о том, что их с Поляковым места во фракции уже вакантные, заявила только исключенная из рядов "Слуги народа" Анна Скороход. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

Основное: Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова

Нам только что объявили, что из внефракционных два человека зайдут вместо нас. Кто – мы не знаем,

– рассказала она.

В свою очередь, лидер партии Александр Корниенко не стал опровергать заявление Скороход. Он отметил, что действительно есть такая возможность и, что частью команды "слуг" мечтают стать многие депутаты. Разглашать имена этих людей он не стал, говорит – они должны пройти отдельную проверку и собеседование.

"Есть такая возможность, есть много внефракционных, которые готовы стать командой "Слуги народа", – пояснил он.

Почему "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из партии?