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      Скороход и Полякова исключили из фракции "Слуги народа": им уже подыскали замену

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      Кто займет места Скороход и Полякова во фракции
      Кто займет места Скороход и Полякова во фракции / колаж 24 каналу

      Вместо парламентариев Анны Скороход и Антона Полякова в крупнейшую фракцию Рады могут войти другие депутаты. Они будут из числа внефракционных избранников. Перед вступлением в монобольшинство они пройдут проверку и собеседование.

      Так, о том, что их с Поляковым места во фракции уже вакантные, заявила только исключенная из рядов "Слуги народа" Анна Скороход. Об этом она рассказала журналистам в кулуарах парламента.

      Основное: Из фракции "Слуга народа" исключили Скороход и Полякова

      Нам только что объявили, что из внефракционных два человека зайдут вместо нас. Кто – мы не знаем,
      – рассказала она.

      В свою очередь, лидер партии Александр Корниенко не стал опровергать заявление Скороход. Он отметил, что действительно есть такая возможность и, что частью команды "слуг" мечтают стать многие депутаты. Разглашать имена этих людей он не стал, говорит – они должны пройти отдельную проверку и собеседование.

      "Есть такая возможность, есть много внефракционных, которые готовы стать командой "Слуги народа", – пояснил он.

      Почему "слуг народа" Скороход и Полякова исключили из партии?

      • Фракция "Слуги народа" 15 ноября проголосовала за исключение из своих рядов Анны Скороход и Антона Полякова по причине инакомыслия;
      • До этого Анна Скороход попала в 2 громких скандала: так во время голосования по законопроекту №2239-1 она расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать. Второй скандал с ее участием тоже состоялся в Раде: парламентер вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".
      • Скороход, в частности, считает, что задержание ее мужа правоохранителями и собственная позиция относительно голосования в парламенте – связаны.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада Анна Скороход Александр Корниенко
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