Це бажання спіймати хайп, – Гетманцев про умови Полякова щодо відкликання правок
Антон Поляков подав понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. А згодом назвав умови, за яких зможе відкликати їх частину. Голова комітету Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в екслюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментував дії нардепа.
Він вважає, що це – не пропозиція для переговорів, а просто бажання здобути дешеві політичні дивіденди на ситуації, яка склалась.
Читайте першу частину інтерв'ю з Гетманцевим Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського
Умови Полякова для відкликання частини правок
- Перегляд схваленого законопроєкту про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості.
- Відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень усіх попередніх "реформаторів" за останні 29 років.
- Скасувати "антифопівські закони", які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.
Гетьманцев наголосив, що такі вимоги Полякова – це бажання хоч якось себе виправдати в очах виборців за ті маніпуляції, які нардеп собі дозволяє робити.
Ми ж розуміємо, що це не шантаж. Це гра в популізм, бажання спіймати хайп. Що це не те, на що він хоче мінятися,
– зазначив голова комітету з питань фінансів та податкової політики.
Й додав, що взагалі б не хотів обговорювати конкретну персону в контексті правок до "антиколомойського" законопроєкту. Адже їх є дві частини: перша – це маніпулятивні правки, спрямовані на затягування процесу, проте друга – це правки принципові.
Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:
• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.
Зазначимо, що до розгляду поправок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.
Що передбачає законопроєкт про банки? Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".
При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.
Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео
Читайте також
-
У Києво-Печереській лаврі кажуть про смерть Нектарія, але мовчать про коронавіруссьогодні , 09:09
-
Головні новини 12 квітня: недосконалість закону про карантин, дата піку епідемії в Українісьогодні , 08:00
-
Іспанія послаблює карантин попри величезну кількість хворих на COVID-19сьогодні , 09:14
-
Що Рада робитиме з 16 тисячами правок до "антиколомойського" законопроєктусьогодні , 10:05
-
Автомобіль МВС на смерть збив пішохода у Києві: фотосьогодні , 08:27
-
Українські лікарні можуть отримати сотні вітчизняних апаратів ШВЛ у найближчі тижні, – президентсьогодні , 13:47