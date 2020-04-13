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      Це бажання спіймати хайп, – Гетманцев про умови Полякова щодо відкликання правок

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      Народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев / ukrinform.ua

      Антон Поляков подав понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. А згодом назвав умови, за яких зможе відкликати їх частину. Голова комітету Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в екслюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментував дії нардепа.

      Він вважає, що це – не пропозиція для переговорів, а просто бажання здобути дешеві політичні дивіденди на ситуації, яка склалась.

      Читайте першу частину інтерв'ю з Гетманцевим Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського

      Умови Полякова для відкликання частини правок

      • Перегляд схваленого законопроєкту про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості.
      • Відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень усіх попередніх "реформаторів" за останні 29 років.
      • Скасувати "антифопівські закони", які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.

      Гетьманцев наголосив, що такі вимоги Полякова – це бажання хоч якось себе виправдати в очах виборців за ті маніпуляції, які нардеп собі дозволяє робити.

      Ми ж розуміємо, що це не шантаж. Це гра в популізм, бажання спіймати хайп. Що це не те, на що він хоче мінятися,
      – зазначив голова комітету з питань фінансів та податкової політики.

      Й додав, що взагалі б не хотів обговорювати конкретну персону в контексті правок до "антиколомойського" законопроєкту. Адже їх є дві частини: перша – це маніпулятивні правки, спрямовані на затягування процесу, проте друга – це правки принципові.

      Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:

      • Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;
      • Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;
      • Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;
      • Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;
      • Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;
      • Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;
      • Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

      Зазначимо, що до розгляду поправок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.

      Що передбачає законопроєкт про банки? Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".

      При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику. 

      Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео

       

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Новини України Новини політики Банки Ігор Коломойський Антон Поляков Верховна Рада Данило Гетманцев
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