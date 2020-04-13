Це бажання спіймати хайп, – Гетманцев про умови Полякова щодо відкликання правок

Антон Поляков подав понад 6 тисяч правок до "антиколомойського" законопроєкту. А згодом назвав умови, за яких зможе відкликати їх частину. Голова комітету Ради з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в екслюзивному інтерв'ю 24 каналу прокоментував дії нардепа.

Він вважає, що це – не пропозиція для переговорів, а просто бажання здобути дешеві політичні дивіденди на ситуації, яка склалась.

Читайте першу частину інтерв'ю з Гетманцевим Тисячі правок до закону про банки: Гетманцев прокоментував вплив Коломойського

Умови Полякова для відкликання частини правок

Перегляд схваленого законопроєкту про ринок землі. Він повинен відповідати національним інтересам, бути узгодженим з аграріями та отримати підтримку громадськості.

Відкласти реалізацію другого етапу медичної реформи. Потрібно створити нову концепцію з урахуванням тих проблем, які ми переживаємо під час епідемії після досягнень усіх попередніх "реформаторів" за останні 29 років.

Скасувати "антифопівські закони", які просто знищують малий та середній бізнес в Україні в той момент, коли ці люди роблять для нашого бюджету основну додану вартість.

Гетьманцев наголосив, що такі вимоги Полякова – це бажання хоч якось себе виправдати в очах виборців за ті маніпуляції, які нардеп собі дозволяє робити.

Ми ж розуміємо, що це не шантаж. Це гра в популізм, бажання спіймати хайп. Що це не те, на що він хоче мінятися,

– зазначив голова комітету з питань фінансів та податкової політики.

Й додав, що взагалі б не хотів обговорювати конкретну персону в контексті правок до "антиколомойського" законопроєкту. Адже їх є дві частини: перша – це маніпулятивні правки, спрямовані на затягування процесу, проте друга – це правки принципові.

Депутати, які внесли найбільше правок до "антиколомойського" законопроєкту:



• Антон Поляков (позафракційний, раніше вигнали зі "Слуги народу") – 6 тисяч 33 правки;

• Віктор Бондар (група "За майбутнє") – 1 тисяча 911 правок;

• Дмитро Чорний ("Слуга народу") – 1 тисяча 781 правка;

• Ольга Василевська-Смаглюк ("Слуга народу") – 1 тисяча 689 правок;

• Олег Дунда ("Слуга народу") – 1 тисяча 656 правок;

• Сергій Демченко ("Слуга народу") – 1 тисяча 463 правки;

• Олександр Дубінський ("Слуга народу") – 1 тисяча 199 правок.

Зазначимо, що до розгляду поправок законопроєкт не може розглядатися у другому читанні, а отже і не може бути схваленим парламентом в цілому. Навіть за найоптимістичніших оцінок, депутати не зможуть розглядати більш ніж тисячу правок за день.

Що передбачає законопроєкт про банки? Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі. Тобто збанкрутілі банки не повертатимуть їхнім колишнім і чинним власникам – як-от "Приватбанк" – Ігорю Коломойському. Саме тому проєкт отримав у народі назву "антиколомойський".



При цьому, навіть якщо суд визнає незаконним рішення про виведення банку з ринку, це не може бути підставою для скасування такого рішення чи повернення банку ексвласнику.

Повне інтерв'ю з Данилом Гетманцевим: дивіться відео