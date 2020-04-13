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      Это желание поймать хайп, – Гетманцев об условиях Полякова об отзыве поправок

      - Читати новину українською
      Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев / ukrinform.ua

      Антон Поляков подал более 6 тысяч поправок к "антиколомойскому" законопроекту. А потом назвал условия, при которых сможет отозвать их часть. Председатель комитета Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в эксклюзивном интервью 24 каналу прокомментировал действия нардепа.

      Он считает, что это – не предложение для переговоров, а просто желание получить дешевые политические дивиденды на ситуации, которая сложилась.

      Читайте первую часть интервью с Гетманцевым: Тысячи поправок в закон о банках: Гетманцев прокомментировал влияние Коломойского

      Условия Полякова для отзыва части поправок

      • Пересмотр одобренного законопроекта о рынке земли. Он должен соответствовать национальным интересам, быть согласованным с аграриями и получить поддержку общественности.
      • Отложить реализацию второго этапа медицинской реформы. Нужно создать новую концепцию с учетом тех проблем, которые мы переживаем во время эпидемии после достижений всех предыдущих "реформаторов" за последние 29 лет.
      • Отменить "антифлпшные законы", которые просто уничтожают малый и средний бизнес в Украине в тот момент, когда эти люди делают для нашего бюджета основную добавленную стоимость.

      Гетманцев отметил, что такие требования Полякова – это желание хоть как-то себя оправдать в глазах избирателей те манипуляции, которые нардеп себе позволяет делать.

      Мы же понимаем, что это не шантаж. Это игра в популизм, желание поймать хайп. Что это не то, что он хочет меняться,
      – отметил председатель комитета по вопросам финансов и налоговой политики.

      И добавил, что вообще бы не хотел обсуждать конкретную персону в контексте поправок к "антиколомойскому" законопроекту. Ведь их есть две части: первая – это манипулятивные правки, направленные на затягивание процесса, однако вторая – это правки принципиальные.

      Депутаты, которые внесли больше всего поправок к "антиколомойскому" законопроекту:

      • Антон Поляков (внефракционный, ранее выгнали из "Слуги народа") – 6 тысяч 33 правки;
      • Виктор Бондарь (группа "За будущее") – 1 тысяча 911 поправок;
      • Дмитрий Черный ("Слуга народа") – 1 тысяча 781 правка;
      • Ольга Василевская-Смаглюк ("Слуга народа") – 1 тысяча 689 поправок;
      • Олег Дунда ("Слуга народа") – 1 тысяча 656 поправок;
      • Сергей Демченко ("Слуга народа") – 1 тысяча 463 правки;
      • Александр Дубинский ("Слуга народа") – 1 тысяча 199 правок.

      Отметим, что до рассмотрения поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобрен парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках, депутаты не смогут рассматривать более тысячи поправок в день.

      Что предусматривает законопроект о банках?Он предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".

      При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банка экс-владельцу.

      Полное интервью с Даниилом Гетманцевым: смотрите видео

       

      Автор: Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Банки Игорь Коломойский Антон Поляков Даниил Гетманцев
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