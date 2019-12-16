Нардеп Поляков написав заяву про вихід зі "Слуги народу"

Народний депутат Антон Поляков, якого наприкінці листопада виключили з парламентської фракції "Слуги народу", написав заяву про вихід із партії. Свій вчинок він пояснює розчаруванням у діяльності членів політсили.

Заяву про вихід зі "Слуги народу" він оприлюднив у своєму телеграм-каналі. Окрім прикріпленого документа, він додав допис. У ньому Поляков зізнається, що йшов у політику, аби "боротися зі старим режимом", однак у партії не лише не роблять цього, а й відзначаються ще гіршою поведінкою.

Хто такий Антон Поляков: читайте біографію нардепа

Подав сьогодні заяву про вихід із партії "Слуги народу". Насправді, це вже просто формальність для мене, але слід було це зробити,

– пише Поляков.

Він жаліється, що серед "слуг народу" – багато "кнопкодавів" та "порохоботів".

Я не можу бути в партії, де є кнопкодави, порохоботи, любителі рішалова і керівники, які в цьому замішані і все це покривають. І погода, і настрій сьогодні сонячні. Ніби повністю виліз із болота, що погано пахне,

– пояснив він своє рішення.

Що відомо про виключення Полякова із фракції "Слуги народу"

Нардепа виключили із фракції на її спеціальному засіданні 15 листопада. Окрім нього, місця у парламентській фракції позбавили його колегу – Ганну Скороход. Офіційно у "Слузі народу" пояснили: у фракції нема сенсу перебувати тим, хто не підтримує жодного її рішення.

Окрім неугодного "Слузі народу" голосування, Поляков відзначився тим, що підписав ініційований Олександром Дубінським проєкт постанови про висловлення недовіри генпрокуророві Русланові Рябошапці.