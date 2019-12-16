Нардеп Поляков написал заявление о выходе из "Слуги народа"

Народный депутат Антон Поляков, которого в конце ноября исключили из парламентской фракции "Слуги народа", 16 декабря написал заявление о выходе из партии. Свой поступок он объясняет разочарованием в деятельности членов политсилы.

Заявление о выходе из "Слуги народа" он обнародовал в своем телеграмм-канале. Кроме прикрепленного документа, он добавил сообщение. В нем Поляков признается, что шел в политику, чтобы "бороться со старым режимом", однако в партии не только не делают этого, но и отмечаются еще худшим поведением.

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Подал сегодня заявление о выходе из партии "Слуги народа". На самом деле, это уже просто формальность для меня, но следовало это сделать,

– пишет Поляков.

Он жалуется, что среди "слуг народа" – много "кнопкодавов" и "порохоботов".

Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают. И погода, и настроение сегодня солнечные. Будто полностью вылез из болота, которое плохо пахнет,

– объяснил он свое решение.

Что известно об исключении Полякова из фракции "Слуги народа"

Нардепа исключили из фракции 15 ноября на ее специальном заседании. Кроме него, места в парламентской фракции лишили его коллегу – Анну Скороход. Официально в "Слуге народа" объяснили: во фракции нет смысла находиться тем, кто не поддерживает ни одного ее решения.

Кроме неугодного "Слуге народа" голосования, Поляков отличился тем, что подписал инициированный Александром Дубинским проект постановления о выражении недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке.