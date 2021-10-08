Знепритомніла Скороход на засіданні 8 жовтня. Цього дня робота Ради почалася із трагічної звістки про смерть нардепа Антона Полякова.

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Скороход знепритомніла у Раді

Через що саме стало зле Скороход, ЗМІ наразі не повідомляють. Водночас цього моменту не було видно на трансляції із зали Ради на ютубі. Тим часом Obozrevatel повідомляє, що Скороход знепритомніла у кабінетах комітету Ради.

Скороход тричі хворіла на COVID-19. У березні 2021 року вона повідомила, що знову його підхопила, але запевнила, що почувається стабільно.

Скороход і Поляков

І померлий Антон Поляков, і Анна Скороход були нардепами, яких "вигнали" зі "Слуги народу". Анна Скороход перемогла від "Слуги народу" на окрузі на Київщині, Поляков – у Чернігові.

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Обоє були у президентській фракції "Слуга народу", однак згодом їх виключили. Причина – не виконували жодних рішень фракції. Особисто пропонував виключити Скороход голова фракції Давид Арахамія.

Улітку 2021 року Анну Скороход і Антона Полякова заскочили разом у Львові. Tabloid опублікував відповідні фото, де заміжня нардепка близько до нього тулилася.



Скороход і Поляков у Львові / Фото Tabloid

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