З такою пропозицією одразу після відкриття засідання виступив головуючий Руслан Стефанчук.
До теми Нудило, а потім почались конвульсії: що відомо про смерть Полякова
Правдивий, чесний, порядний, – Батенко про Полякова
Вже після того, як депутати стоячи вшанували пам'ять померлого колеги, Стефанчук надав слово Тарасу Батенку. Він є співголовою фракції "За Майбутнє", до складу якої входив Антон Поляков.
З невимовним жалем ми говоримо про смерть нашого друга і товариша. Правдивий, правдолюб, порядний, чесний, який, як і багато-хто з вас обирався в ці стіни парламенту, щоб робити добро. Це ціна української політики,
– наголосив Батенко.
Нардеп наголосив, що ще вчора Поляков брав участь у позачерговому засіданні Ради, на яке довго чекали, проте яке зустріло порожніми рядами. За словами Батенка, Поляков "зробив свій чистий початок в політиці, проте далі його серце не витримало".
Дивіться відео вшанування пам'яті Полякова з Ради:
Що відомо про смерть Антона Полякова:
- Антон Поляков помер вночі 8 жовтня у машині таксі в Дніпровському районі Києва.
- Водій стверджує, що політика спочатку нудило, а потім розпочались конвульсії.
- Непритомного пасажира помітили патрульні, які зупинили машину за порушення ПДР.
- Поліцейські проводили реанімацію, проте ані їм, ані медикам "швидкої" врятувати нардепа не вдалось.
- Як свідчать результати розтину, причиною смерті стала гостра коронарна недостатність, гостра ішемічна хвороба серця.