С таким предложением сразу после открытия заседания выступил председательствующий Руслан Стефанчук.
К теме Тошнило, а потом начались конвульсии: что известно о смерти Полякова
Истинный, честный, порядочный, – Батенко о Полякове
Уже после того, как депутаты стоя почтили память умершего коллеги, Стефанчук предоставил слово Тарасу Батенко. Он является сопредседателем фракции "За майбутнє", в состав которой входил Антон Поляков.
С неописуемым сожалением мы говорим о смерти нашего друга и товарища. Истинный, правдолюб, порядочный, честный, который, как и многие из вас избирался в эти стены парламента, чтобы делать добро. Это цена украинской политики,
– отметил Батенко.
Нардеп отметил, что еще вчера Поляков принимал участие во внеочередном заседании Рады, которое долго ждали, но которое встретило пустыми рядами. По словам Батенко, Поляков "сделал свое чистое начало в политике, однако дальше его сердце не выдержало".
Смотрите видео чествования памяти Полякова из Рады:
Что известно о смерти Антона Полякова:
- Антон Поляков умер ночью 8 октября в машине такси в Днепровском районе Киева.
- Водитель утверждает, что политика сначала тошнило, а потом начались конвульсии.
- Пассажира без сознания заметили патрульные, которые остановили машину из-за нарушения ПДД.
- Полицейские проводили реанимацию, однако ни им, ни медикам "скорой" спасти нардепа не удалось.
- Как свидетельствуют результаты вскрытия, причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.