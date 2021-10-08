Полицейские во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве остановили Hyundai Sonata. Когда правоохранители говорили с водителем, они заметили, что на заднем сиденье человек без сознания.

Важно Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым

Патрульные проводили реанимацию

Таксист рассказал, что пассажира он подвозил с остановки. Правоохранители вызвали скорую помощь и еще один экипаж.

У политика не было пульса

Мужчину, которым оказался нардеп Антон Поляков, вытащили из машины и положили на бок. У политика уже не было пульса, он не дышал. Патрульные пытались реанимировать его до приезда скорой.

Реанимацию уже продолжили врачи, однако их пациент в сознание так и не пришел. Уже после констатации смерти на место прибыла следственно-оперативная группа.

Важно! Как установило вскрытие, предварительной причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, острая ишемическая болезнь сердца.

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