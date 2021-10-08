По словам Венедиктовой, патрульные ночью остановили автомобиль такси, который ехал с нарушениями.
Важно Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым
Поляков потерял сознание в такси
В салоне полицейские обнаружили пассажира без сознания. Им и был Антон Поляков. На место сразу прибыла скорая помощь, однако медикам не удалось реанимировать политика. Все ценные вещи и документы были при Полякове.
По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине,
– написала Венедиктова.
Генпрокурор отметила, что уже в ближайшие часы проведут вскрытие тела, которое покажет, почему умер народный депутат. Правоохранители начали уголовное производство, автомобиль изъяли. Водителя пока допрашивают следователи.
К теме Тошнило, а потом начались конвульсии: что известно о смерти Полякова
Что известно о смерти Антона Полякова:
- Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева.
- По предварительной информации, Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе и попросил подвезти его на другую улицу.
- В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии.
- Врачи не смогли реанимировать нардепа. Он умер.
- Полякову было 33 года.
Текст публикации Ирины Венедиктовой:
Ночью умер народный депутат Антон Поляков.
Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.
По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.
Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.
Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину.