По словам Венедиктовой, патрульные ночью остановили автомобиль такси, который ехал с нарушениями.

Важно Стало плохо в такси: нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым

Поляков потерял сознание в такси

В салоне полицейские обнаружили пассажира без сознания. Им и был Антон Поляков. На место сразу прибыла скорая помощь, однако медикам не удалось реанимировать политика. Все ценные вещи и документы были при Полякове.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине,

– написала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что уже в ближайшие часы проведут вскрытие тела, которое покажет, почему умер народный депутат. Правоохранители начали уголовное производство, автомобиль изъяли. Водителя пока допрашивают следователи.

К теме Тошнило, а потом начались конвульсии: что известно о смерти Полякова

Что известно о смерти Антона Полякова:

Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева.

По предварительной информации, Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе и попросил подвезти его на другую улицу.

В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии.

Врачи не смогли реанимировать нардепа. Он умер.

Полякову было 33 года.

Текст публикации Ирины Венедиктовой:

Ночью умер народный депутат Антон Поляков.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при нем.

По словам водителя, он взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе Киева, после этого его начало тошнить в машине.

Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы. Начато уголовное производство по части 1 статьи 115 УК Украины. Досудебное расследование поручено следователям СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве. Автомобиль осмотрен и изъят, водителя допрашивают следователи.

Мои соболезнования близким Антона Полякова и заверения, что мы быстро и объективно найдем истину.