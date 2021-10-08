За словами Венедіктової, патрульні вночі зупинили автомобіль таксі, який їхав з порушеннями.

Важливо Стало зле в таксі: нардепа Антона Полякова виявили мертвим

Поляков знепритомнів у таксі

У салоні поліцейські виявили непритомного пасажира. Ним і був Антон Поляков. На місце одразу прибула швидка допомога, проте медикам не вдалось реанімувати політика. Усі цінні речі та документи були при Полякову.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині,

– написала Венедіктова.

Генпрокурорка наголосила, що вже в найближчі години проведуть розтин тіла, який покаже, чому помер народний депутат. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження, автомобіль вилучили. Водія наразі допитують слідчі.

До теми Нудило, а потім почались конвульсії: що відомо про смерть Полякова

Що відомо про смерть Антона Полякова:

Інформацію про смерть нардепа 8 жовтня оприлюднили у поліції Києва.

За попередньою інформацією, Поляков упіймав таксі біля одного з ресторанів у Дніпровському районі та попросив підвезти його на іншу вулицю.

У машині політику стало зле, його нудило та згодом розпочались конвульсії.

Лікарі не змогли реанімувати нардепа. Він помер.

Полякову було 33 роки.

Текст публікації Ірини Венедіктової:

Вночі помер народний депутат Антон Поляков.

Його в непритомному стані виявив наряд патрульних в автомобілі таксі, який зупинили через порушення правил дорожнього руху. "Швидка" не змогла його реанімувати. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту в Дніпровському районі Києва, після цього його почало нудити в машині.

Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, який відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитують слідчі.