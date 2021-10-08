Потеряла сознание Скороход на заседании 8 октября. В этот день работа Рады началась с трагического известия о смерти нардепа Антона Полякова.

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Скороход потеряла сознание в Раде

Из-за чего именно стало плохо Скороход, СМИ пока не сообщают. В то же время этого момента не было видно на трансляции из зала Рады на ютубе.

Тем временем Obozrevatel сообщает, что Скороход потеряла сознание в кабинетах комитета Рады.

Напомним, что народный депутат Анна Скороход трижды болела COVID-19. В марте 2021 года она сообщила, что снова его подхватила, но заверила, что чувствует себя стабильно.

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