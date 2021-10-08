Для порятунку жінки до парламенту оперативно прибула швидка допомога. "Слуга народу" Дмитро Лубінець повідомив, що наразі народна депутатка перебуває у медзакладі.

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Реакція на смерть Полякова

У нашій групі ("За майбутнє" – 24 канал) лише 22 людини, і ми досить добре спілкуємося один з одним. Пані Анна сидить поряд з Антоном, вони найбільше спілкувалися. Я думаю, що це (втрата свідомості – 24 канал) її реакція на те, що він загинув,

– зауважи він.

За словами Дмитра Лубінця, Анна Скороход втратила свідомість, перебуваючи в будівлі комітетів Верховної Ради. Найімовірніше у парламентарки підвищився тиск.

Нардеп також додав, що колегу намагалися привести до тями й "їй стало трошки легше, але потім вона знову втратила свідомість, тому вирішили відправляти її до лікарні".

Зверніть увагу! Улітку 2021 року Анну Скороход і Антона Полякова заскочили разом у Львові. Tabloid опублікував відповідні фото, де заміжня нардепка близько тулилася до колеги.

Смерть Антона Полякова: коротко

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим 8 жовтня у Дніпровському районі Києва.

Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати йому життя не вдалося.

Правоохоронці, які працювали на місці події, повідомили, що чоловіку стало зле у таксі.

Більш детально про смерть народного депутата Антона Полякова – читайте за посиланням.