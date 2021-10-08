Для спасения женщины в парламент оперативно прибыла скорая помощь. Член группы "За майбутнє" Дмитрий Лубинец сообщил, что сейчас народный депутат находится в медучреждении.

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Реакция на смерть Полякова

В нашей группе ("За майбутнє" – 24 канал) только 22 человека, и мы довольно хорошо общаемся друг с другом. Госпожа Анна сидит рядом с Антоном, они больше общались. Я думаю, что это (потеря сознания – 24 канал) ее реакция на то, что он погиб,

– заметил он.

По словам Дмитрия Лубинца, Анна Скороход потеряла сознание, находясь в здании комитетов Верховной Рады. Скорее всего у парламентария повысилось давление.

Нардеп также добавил, что коллегу пытались привести в чувство и "ей стало немножко легче, но потом она снова потеряла сознание, поэтому решили отправлять ее в больницу".

Обратите внимание! Летом 2021 года Анну Скороход и Антона Полякова застали вместе во Львове. Tabloid опубликовал соответствующие фото, где замужняя нардеп прижималась к коллеге.

Смерть Антона Полякова: коротко

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым 8 октября в Днепровском районе Киева.

Политика пытались реанимировать врачи скорой, однако спасти ему жизнь не удалось.

Правоохранители, которые работали на месте происшествия, сообщили, что мужчине стало плохо в такси.