Генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 8 жовтня повідомила, що прокурори проситимуть взяти Медведчука під варту. Тоді ж генпрокурорка озвучила суму застави – мільярд гривень.
Зауважте Скільки за "роботу" у Раді у вересні заробив Медведчук
Медведчуку інкримінують державну зраду
Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Мовиться про вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.
Саме за сприяння Медведчука зуміли організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.
Як докази долучили до справи:
- записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;
- передача готівки "псевдореспублікам";
- покази свідків;
- судові експертизи.
Окрім того, у ході розмов, наявних на записах, Медведчук розповідав, що має гарантії від вищих посадовців України.
Новина доповнюється