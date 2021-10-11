Генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 8 жовтня повідомила, що прокурори проситимуть взяти Медведчука під варту. Тоді ж генпрокурорка озвучила суму застави – мільярд гривень.

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Медведчуку інкримінують державну зраду

Куму Володимира Путіна 8 жовтня оголосили підозру в держзраді та тероризмі. Мовиться про вугілля, яке Медведчук купував у бойовиків на Донбасі.

Саме за сприяння Медведчука зуміли організувати незаконні схеми для постачання вугілля з окупованого Донбасу на державні підприємства України.

Як докази долучили до справи:

записи розмов Медведчука з бойовиками – експерти підтвердили їхню справжність і голос Медведчука;

передача готівки "псевдореспублікам";

покази свідків;

судові експертизи.

Окрім того, у ході розмов, наявних на записах, Медведчук розповідав, що має гарантії від вищих посадовців України.

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