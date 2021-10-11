Генпрокурор Ирина Венедиктова еще 8 октября сообщила, что прокуроры будут просить взять Медведчука под стражу. Тогда же генпрокурор озвучила сумму залога – миллиард гривен.
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Медведчуку инкриминируют государственную измену
Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Говорится об угле, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе.
Именно при содействии Медведчука сумели организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.
В качестве доказательств приобщили к делу:
- записи разговоров Медведчука с боевиками – эксперты подтвердили их подлинность и голос Медведчука;
- передачу наличных "псевдореспубликам";
- показания свидетелей;
- судебные экспертизы.
Кроме того, в ходе разговоров, имеющихся на записях, Медведчук рассказывал, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины.