Генпрокурор Ирина Венедиктова еще 8 октября сообщила, что прокуроры будут просить взять Медведчука под стражу. Тогда же генпрокурор озвучила сумму залога – миллиард гривен.

Заметьте Сколько за "работу" в Раде в сентябре заработал Медведчук

Медведчуку инкриминируют государственную измену

Куму Владимира Путина 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Говорится об угле, который Медведчук покупал у боевиков на Донбассе.

Именно при содействии Медведчука сумели организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

В качестве доказательств приобщили к делу:

записи разговоров Медведчука с боевиками – эксперты подтвердили их подлинность и голос Медведчука;

передачу наличных "псевдореспубликам";

показания свидетелей;

судебные экспертизы.

Кроме того, в ходе разговоров, имеющихся на записях, Медведчук рассказывал, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины.

Заметьте! Сейчас Медведчук находится под круглосуточным домашним арестом по другому делу. Говорится о государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.