Завдяки махінаціям начальнику відділу та його спільникам вдалося привласнити 1,5 гектара землі, яка належить Міністерству оборони. Через такі дії держава зазнала 20 мільйонів гривень збитків.

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Деталі злочинної схеми

За даними слідства, начальник квартирно-експлуатаційного відділу міста Львова систематично фальсифікував документи на землю та вносив туди неточні дані.

Опісля цього його спільник – селищний депутат та член земельної комісії, сприяв тому, щоб землі, які за документами були незаконно відділеними через фальсифікацію документів, переходили на баланс громади.

Після провернених оборудок, на землю оформили фіктивне право власності на підставних осіб та продавали її за ціною від 5 000 до 9 000 за соту гектара.



Земельна ділянка в селищі міського типу Брюховичі

Тепер львівському посадовцю інкримінують перевищення службових обов'язків. Підозрюваному загрожує від 2 до 5 років ув'язнення або обмеження волі.

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