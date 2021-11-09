Попередньо відомо, що зловмисники завдали мільйонних збитків державі. Схему викрили в співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях з поліцією під керівництвом прокуратури.

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Служба безпеки викрила нарахування соцвиплат мертвим людям

Слідство встановило, що організував схему експравоохоронець з Костянтинівки. Зокрема він:

підробляв необхідні документи на ім'я мешканців тимчасово окупованих територій;

потім віддавав їх в органи соцзахисту;

там його спільники "сприяли прийому" паперів, навіть без фізичної присутності осіб, на яких оформлялися виплати.

Незаконно нараховані виплати надходили на банківські рахунки зловмисників. Щомісяця вони привласнювали у середньому 400 тисяч гривень. Протиправна схема діяла понад рік,

– розповіли в СБУ.

Правоохоронці провели 11 обшуків за місцями проживання учасників угруповання та у 3 держструктурах. У ході обшуків вилучили:

багато підробленої та офіційної документації;

електронні носії інформації, мобільні телефони;

жорсткі диски та персональні комп'ютери з доказами протиправної діяльності;

банківські картки, за якими здійснювалися виплати, та записи із чорною бухгалтерією.

Правохоронці перевіряють інформацію щодо фінансування проросійських бойовиків через цю схему. Наразі тривають слідчі дії.

Окрім того, наразі вирішують питання щодо того, щоб повідомити про підозру учасникам оборудки за шахрайство та підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Зверніть увагу! Якщо провину за цими статтями доведуть, то винним загрожує ув'язнення від 3 до 8 років або ж штраф до 850 гривень чи арешт до 6 місяців, чи обмеженням волі до 2 років.

СБУ викрила злочинну схему з нарахування соцвиплат мертвим / Фото СБУ

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