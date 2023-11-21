Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Они обнаружили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

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Результаты аудита

В общей сложности аудиторы выявили 4 нарушения. Самое масштабное из них – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Аудит установил, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, что существенно изменяло условия договора. Из-за этого они закупили на 163 генератора меньше установленной потребности.

Более того, оказалось, что большая часть этих генераторов лежали на складах в период, когда они требовались военным.

Причем в период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных,

– сообщили в Минобороны.

Кроме того, выявлены другие нарушения на общую сумму 1,7 миллиона гривен.

В части пытались помешать проверке

В Минобороны заявили, что во время проверки Службы внутреннего аудита в части пытались препятствовать действиям аудиторов.

Руководство министерства уже передало правоохранительным органам сведения о нарушении должностных лиц, в частности командира воинской части. В настоящее время начато уголовное производство.

Кстати, недавно журналисты установили, что Министерство обороны Украины потратило 2 миллиарда гривен три контракта о закупке боеприпасов. Все они провалились, так что военные не получили нужные боеприпасы.

Оказалось, что в одном контракте между министерством и производителем вооружения стояло целых три компании-прокладки, задачей которых было только получать деньги.