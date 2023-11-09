Расследователи установили, что речь идет о контракте с компанией "Львовский арсенал" на закупку 100 тысяч минометных мин. Стоимость контракта – один миллиард 380 миллионов гривен. Государство заплатило заранее почти 100% суммы. Первые мины должны были прийти через месяц, но этого не произошло ни через полгода, ни через год.

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Расследователи обнаружили, что в одном контракте между Минобороны Украины и производителем вооружения стояло целых три компании-прокладки, задачей которых было только получать деньги.

Схема соглашения была такова: Министерство обороны Украины – "Львовский арсенал" (Украина) – Sevotech (Словакия) – WDG (Хорватия) – Elmech Sintermak (Хорватия).

Что обнаружили расследователи

"Львовский арсенал" поначалу был в этом контракте только прокладкой. Так, в августе 2022 года компания заключила соглашение со словацкой компанией Sevotech, которая должна была поставить мины Украине. При этом "Львовский арсенал" должен был только получить средства от Минобороны и перечислить их дальше, оставив себе законные 3%.

Представитель словацкой компании Sevotech Алексей Хорошаев заявил, что компания Sevotech, как и "Львовский арсенал", должна была перечислить упомянутые средства дальше – хорватской компании WDG promet, принадлежащей Матиасу Зубаку. При этом WDG promet не является производителем – компания должна была осуществить закупки для Украины у хорватского завода Elmech Sintermak.

По данным расследователей, "Львовский арсенал" 17 ноября 2022 получил от Минобороны 97% предоплаты за мины – 1,34 миллиарда гривен. Часть денег была перечислена Sevotech.

WDG promet создана в августе 2022 года. Ее основатель, директор и единственный работник – Матиас Зубак, сын известного торговца оружием Звонка Зубака. Он сделал себе имя на поставке в обход эмбарго ООН оружия в Хорватию. WDG должна была закупить боеприпасы для Украины на хорватском заводе Elmech Sintermak (на нем и проходила упомянутая инспекция).

По какой-то причине "Львовский арсенал" провалил соглашение и направил только 10% вместо 50%. Где-то в декабре 22 Sevotech получила еще 20% подписки. То есть, вместе получалось уже 30% от цены контракта, но все еще не 50, как было договорено. Этого все еще было недостаточно для Elmech, и в итоге Elmech расторг контракт с WDG. Более того, WDG еще и была обязана заплатить штраф,

– объяснил адвокат.

Это при том, что по контракту между Sevotech и "Львовским арсеналом" предварительную оплату можно было производить частично, на сумму "не менее 35% от цены контракта". Те деньги, которые "Львовский арсенал" заплатил Sevotech, как раз составляли 35%. То есть контракты всех участников схемы просто не были согласованы между собой, и вся эта конструкция изначально была нежизнеспособной.

После того, как Elmech вышел из соглашения, директору "Львовского арсенала" Юрию Збитневу было предложено расторгнуть контракт и вернуть деньги. И якобы именно Збитнев настоял на том, чтобы договор оставить в силе, а купить у другого производителя. И тогда WDG и Sevotech решили приобрести боеприпасы не в Хорватии, а в Камбодже и Болгарии. Впрочем, вопреки обещаниям, что вот-вот первые мины по контракту приедут в Украину, их все еще нет.