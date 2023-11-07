Избрание меры пресечения было перенесено на 9 ноября. Адвокат Шаповалова сообщил, что это уже третье подозрение, о котором сообщили фигуранту.
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Первые два Шаповалов получил по делу о бронежилете – одно от ГБР, другое – по результатам досудебного расследования от СБУ. У него уже есть по ним мера пресечения – содержание под стражей.
"Не может быть у человека два содержания под стражей", – отметил адвокат Шаповалова Сергей Митюрин.
6 ноября СБУ заявила, что разоблачила Шаповалова на растрате почти миллиарда гривен. Он закупил у частной компании некачественную военную форму.
В чем подозревают Шаповалова
Тогда ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением;
- препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Экс-чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Другие дела против Шаповалова
В феврале Шаповалов подал в отставку из-за скандала с закупками продуктов для армии. Его арестовали с залогом в более 400 миллионов гривен.
Еще одно подозрение Шаповалов получил 10 октября. ГБР объявило чиновнику о подозрении за растрату более 250 миллионов гривен, выделенных на закупку бронежилетов — некачественных, которые простреливаются.