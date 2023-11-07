Обрання перенесли на 9 листопада. Адвокат Шаповалова повідомив, що це вже третя підозра, про яку повідомили фігуранту.
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Перші дві Шаповалов отримав у справі про бронежилети – одну від ДБР, іншу – за результатами досудового розслідування від СБУ. Він уже має за ними запобіжний захід – тримання під вартою.
"Не може бути у людини два тримання під вартою", – зазначив адвокат Шаповалова – Сергій Мітюрін.
6 листопаду СБУ заявила, що викрила Шаповалова на розтраті майже мільярда гривень. Він закупив у приватної компанії неякісну військову форму.
У чому підозрюють Шаповалова
Тоді йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
- перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
Експосадовцю загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.
Інші справи проти Шаповалова
У лютому Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівлями продуктів для армії. Його заарештували із заставою в понад 400 мільйонів гривень.
Ще одну підозру Шаповалов отримав 10 жовтня. ДБР оголосило чиновнику про підозру за розтрату понад 250 мільйонів гривень, виділених на закупівлю бронежилетів — неякісних, які прострілюються.