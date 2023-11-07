Обрання перенесли на 9 листопада. Адвокат Шаповалова повідомив, що це вже третя підозра, про яку повідомили фігуранту.

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Перші дві Шаповалов отримав у справі про бронежилети – одну від ДБР, іншу – за результатами досудового розслідування від СБУ. Він уже має за ними запобіжний захід – тримання під вартою.

"Не може бути у людини два тримання під вартою", – зазначив адвокат Шаповалова – Сергій Мітюрін.

6 листопаду СБУ заявила, що викрила Шаповалова на розтраті майже мільярда гривень. Він закупив у приватної компанії неякісну військову форму.

У чому підозрюють Шаповалова

Тоді йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;
  • перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Експосадовцю загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.

Інші справи проти Шаповалова

У лютому Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівлями продуктів для армії. Його заарештували із заставою в понад 400 мільйонів гривень.

Ще одну підозру Шаповалов отримав 10 жовтня. ДБР оголосило чиновнику про підозру за розтрату понад 250 мільйонів гривень, виділених на закупівлю бронежилетів — неякісних, які прострілюються.