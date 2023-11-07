Обрання перенесли на 9 листопада. Адвокат Шаповалова повідомив, що це вже третя підозра, про яку повідомили фігуранту.

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Перші дві Шаповалов отримав у справі про бронежилети – одну від ДБР, іншу – за результатами досудового розслідування від СБУ. Він уже має за ними запобіжний захід – тримання під вартою.

"Не може бути у людини два тримання під вартою", – зазначив адвокат Шаповалова – Сергій Мітюрін.

6 листопаду СБУ заявила, що викрила Шаповалова на розтраті майже мільярда гривень. Він закупив у приватної компанії неякісну військову форму.

У чому підозрюють Шаповалова

Тоді йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.

Зауважте! За даними слідства, у червні 2022 році посадовець спільно з підлеглими закупили у турецької фірми військову форму на 945 мільйонів гривень. Товар виявився неякісним, оскільки приймали його лише за зовнішнім виглядом, а лабораторні дослідження не проводились. Мова про куртки та вітровологозахисні штани. Вони непридатні для фронтових умов для зимового часу, але їх поставили на облік та видали військовослужбовцям ЗСУ.

Експосадовцю загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна.

Інші справи проти Шаповалова

У лютому Шаповалов подав у відставку через скандал із закупівлями продуктів для армії. Його заарештували із заставою в понад 400 мільйонів гривень.

Ще одну підозру Шаповалов отримав 10 жовтня. ДБР оголосило чиновнику про підозру за розтрату понад 250 мільйонів гривень, виділених на закупівлю бронежилетів — неякісних, які прострілюються.