Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 6 листопада обрав Горвату запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 26,840 мільйона гривень. Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене генеральним прокурором.

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Горвата зобов'язали носити електронний браслет

Горват спільно з іншими особами підозрюються у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га, що завдало державі збитків на понад 123 мільйонів гривень.

На політика також поклали обов'язок носити електронний браслет, здати закордонні паспорти, прибувати на першу вимогу та повідомляти про зміну місця проживання.

У чому звинувачують Горвата: деталі справи

24 жовтня САП за участі детективів НАБУ повідомила Горвату про підозру у заволодінні земельними ділянками.

Також про підозру повідомлено ще трьом особам, причетним до вчинення цього злочину. Мовиться про колишнього керівника Головного управління Держгеокадастру однієї з областей, ексдиректору державного підприємства та директору приватного підприємства.

За даними слідства, у 2016 – 2019 роках нардеп розробив схему заволодіння земельними ділянками, які перебували у постійному користуванні державного підприємства.

Для цього Горват скористався своїм впливом на посадовців Головного управління обласного Держгеокадастру.

Після припинення права користування керівник ГУ Держгеокадастру області видав земельні ділянки наперед визначеним фізичним особам. А вони потім продали їхній компанії, підконтрольній організатору схеми.

Тепер Горвату та іншим фігурантам справи загрожує позбавлення волі строком від семи до дванадцяти років.

Додамо, що Горват був обраний до Верховної Ради 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 68 округом (Закарпатська область).

Як зазначає рух "Чесно", наприкінці 2022 року Горват проголосував за містобудівну реформу, яка впроваджувалася в інтересах забудовників і нівелювала вплив громадян на відбудову України.