Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 6 ноября избрал Горвату меру пресечения в виде залога в размере 26,840 миллиона гривен. Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное генеральным прокурором.

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Горвата обязали носить электронный браслет

Горват совместно с другими лицами подозреваются в завладении земельными участками площадью более 320 га, что нанесло государству ущерб более чем на 123 миллиона гривен.

На политика также возложили обязанность носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, прибывать по первому требованию и сообщать об изменении места жительства.

В чем обвиняют Горвата: детали дела

24 октября САП с участием детективов НАБУ сообщила Горвату о подозрении в завладении земельными участками.

Также о подозрении сообщено еще трем лицам, причастным к совершению этого преступления. Речь идет о бывшем руководителе Главного управления Госгеокадастра одной из областей, экс-директоре государственного предприятия и директоре частного предприятия.

По данным следствия, в 2016 – 2019 годах нардеп разработал схему завладения земельными участками, которые находились в постоянном пользовании государственного предприятия.

Для этого Горват воспользовался своим влиянием на должностных лиц Главного управления областного Госгеокадастра.

После прекращения права пользования руководитель ГУ Госгеокадастра области выдал земельные участки заранее определенным физическим лицам. А они потом продали их компании, подконтрольной организатору схемы.

Теперь Горвату и другим фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

Добавим, что Горват был избран в Верховную Раду 9 созыва как беспартийный самовыдвиженец по 68 округу (Закарпатская область).

Как отмечает движение "Честно", в конце 2022 года Горват проголосовал за градостроительную реформу, которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины.