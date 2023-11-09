Розслідувачі встановили, що мова про контракт з компанією "Львівський арсенал" на закупівлю 100 тисяч мінометних мін. Вартість контракту – один мільярд 380 мільйонів гривень. Держава заплатила наперед майже 100% суми. Перші міни мали прийти за місяць, але цього не сталося ні через пів року, ні через рік.

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Розслідувачі виявили, що в одному контракті між Міноборони України та виробником озброєння стояло цілих три компанії-прокладки, завданням яких було лише отримувати гроші.

Схема угоди була така: Міністерство оборони України – "Львівський арсенал" (Україна) – Sevotech (Словаччина) – WDG (Хорватія) – Elmech Sintermak (Хорватія).

Що виявили розслідувачі

"Львівський арсенал" спочатку був у цьому контракті лише прокладкою. Так, у серпні 2022 року компанія уклала угоду зі словацькою компанією Sevotech, яка мала поставити міни Україні. При цьому "Львівський арсенал" мав тільки отримати кошти від Міноборони і перерахувати їх далі, залишивши собі законні 3%.

Представник словацької компанії Sevotech Олексій Хорошаєв заявив, що компанія Sevotech, як і "Львівський арсенал", мала перерахувати згадані кошти далі – хорватській компанії WDG promet, яка належить Матіасу Зубаку. При цьому WDG promet не є виробником – компанія мала здійснити закупівлі для України у хорватського заводу Elmech Sintermak.

За даними розслідувачів, "Львівський арсенал" 17 листопада 2022-го року отримав від Міноборони 97% передоплати за міни – 1,34 мільярда гривень. Частину грошей було перераховано Sevotech.

WDG promet створена в серпні 2022 року. Її засновник, директор і єдиний працівник – Матіас Зубак, син відомого торговця зброєю Звонка Зубака. Він зробив собі ім'я на постачанні в обхід ембарго ООН зброї до Хорватії. WDG мала б закупити боєприпаси для України на хорватському заводі Elmech Sintermak (на ньому й відбувалася згадана інспекція).

З якоїсь причини "Львівський арсенал" провалив угоду і надіслав лише 10% замість 50%. Десь у грудні 22-го Sevotech отримала ще 20% передплати. Тобто разом виходило вже 30% від ціни контракту, але все ще не 50, як було домовлено. Цього все ще було недостатньо для Elmech, та у результаті, Elmech розірвав контракт із WDG. Ба більше, WDG ще й була зобов'язана сплатити штраф,

— пояснив адвокат.

Це при тому, що за контрактом між Sevotech та "Львівським арсеналом" попередню оплату можна було здійснювати частково, на суму "не менше ніж 35% від ціни контракту". Ті гроші, які "Львівський арсенал" заплатив Sevotech, якраз і становили 35%. Тобто контракти всіх учасників схеми просто не були узгоджені між собою, і вся ця конструкція із самого початку була нежиттєздатною.

Після того, як Elmech вийшов з угоди, директору "Львівського арсеналу" Юрію Збітнєву запропонували розірвати контракт і повернути гроші. І нібито саме Збітнєв наполіг на тому, щоб договір залишити в силі, а купити в іншого виробника. І тоді WDG і Sevotech вирішили купити боєприпаси не в Хорватії, а в Камбоджі та Болгарії. Втім, попри обіцянки, що ось-ось перші міни за контрактом приїдуть в Україну, їх все ще немає.