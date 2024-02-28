Какие будут условия получения выплат

Начиная с 1 марта 2024 года, помощь на проживание для ВПЛ будут устанавливать, учитывая фактические потребности семей в помощи.

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Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает 24 Канал.

Оксана Жолнович

Министр социальной политики Украины

Сегодня каждый должен присоединиться к экономическому развитию нашего государства. То есть, если люди не воюют, они должны работать, чтобы генерировать доход, давать нам возможность обеспечивать нашу оборону и в частности поддержку социально незащищенных слоев.

Кроме этого, правительство также будет анализировать степень интегрированности ВПЛ в экономическое развитие страны.

Оксана Жолнович

Министр социальной политики Украины

То есть, человек должен интегрироваться, социализироваться и искать себе работу.

Каких нововведений ожидать с 1 марта

Поэтому, начиная с 1 марта, если один из членов семьи внутренне перемещенных лиц ухаживает за детьми – то другой должен иметь работу или быть зарегистрированным в службе занятости.

В то же время прекратят получать помощь только те люди, у которых доход на каждого члена домохозяйств будет превышать показатель в 9 444 гривны.

Оксана Жолнович

министр социальной политики Украины

Все зависит от того, насколько люди не будут скрывать себя от государства и честно заявят, что они есть, они переместились и зарегистрируются в поисках работы.

Все остальные будут иметь возможность обратиться и продолжить свои выплаты, если:

  • они работают, но заработок меньше 9 444 гривны;
  • ищут работу и зарегистрированы в службе занятости как безработные.

Какие выплаты сейчас получают ВПЛ

Напомним, что ежемесячная государственная помощь ВПО составляет: 3 тысячи гривен - лицам с инвалидностью и детям; 2 тысячи гривен - для всех остальных внутренних переселенцев.