Какие будут условия получения выплат

Начиная с 1 марта 2024 года, помощь на проживание для ВПЛ будут устанавливать, учитывая фактические потребности семей в помощи.

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Об этом в эфире телемарафона сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает 24 Канал.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины Сегодня каждый должен присоединиться к экономическому развитию нашего государства. То есть, если люди не воюют, они должны работать, чтобы генерировать доход, давать нам возможность обеспечивать нашу оборону и в частности поддержку социально незащищенных слоев.

Кроме этого, правительство также будет анализировать степень интегрированности ВПЛ в экономическое развитие страны.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины То есть, человек должен интегрироваться, социализироваться и искать себе работу.

Каких нововведений ожидать с 1 марта

Поэтому, начиная с 1 марта, если один из членов семьи внутренне перемещенных лиц ухаживает за детьми – то другой должен иметь работу или быть зарегистрированным в службе занятости.

Обратите внимание! Это является основным условием, что добавляется с 1 марта и станет показателем для выплаты помощи.

В то же время прекратят получать помощь только те люди, у которых доход на каждого члена домохозяйств будет превышать показатель в 9 444 гривны.

Оксана Жолнович министр социальной политики Украины Все зависит от того, насколько люди не будут скрывать себя от государства и честно заявят, что они есть, они переместились и зарегистрируются в поисках работы.

Все остальные будут иметь возможность обратиться и продолжить свои выплаты, если:

они работают, но заработок меньше 9 444 гривны;

ищут работу и зарегистрированы в службе занятости как безработные.