Яка ситуація в Україні зараз

Україна перебуває на такому рівні, зокрема, через те, що триває процес реструктуризації зовнішнього боргу повідомляє 24 Канал з посиланням на Fitch Ratings.

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Очікується, що призупинення обслуговування боргу триватиме до завершення процесу реструктуризації боргу. Укренерго не сплатило відстрочені відсотки 9 листопада 2024 року. РДЕ України в іноземній валюті залишиться на рівні "RD" до тих пір, поки Fitch не оцінить завершення обмінів та нормалізацію відносин зі значною більшістю зовнішніх комерційних кредиторів,

– йдеться в повідомленні Fitch.

Зверніть увагу! Рейтинг України у національній валюті – "CCC+".

За прогнозами Fitch, дефіцит загальнодержавного бюджету буде достатньо високим:

у 2024 році – 19,1%;

у 2025 році – 19,2%.

Агенція вважає, що основними причинами такого рівня дефіциту є: