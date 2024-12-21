Сколько будет стоить новогодний стол-2025

По оценке УКАБ

Каждый украинец имеет собственные потребительские предпочтения, поэтому новогодний стол у каждой семьи выглядит по-своему, однако есть продукты, которые остаются общими для многих, подчеркивает аналитик УКАБ во время разговора с 24 Каналом.

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Максим Гопка Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса В среднем новогодний стол для украинцев в этом году вырастет на 13 – 14% по сравнению с прошлым годом.

Если анализировать изменение индекса потребительских цен, то за 11 месяцев 2024 года наиболее существенно в стоимости выросли:

овощи – 43%,

фрукты – 16%,

хлеб и хлебопродукты – 12%,

молоко, сыр и яйца – 14%.

Обратите внимание! Меньше всего выросли цены на такие товары, как сахар (без изменений), мясо и мясопродукты (2,2%).

Расчеты Института аграрной экономики

По оценке директора Институт аграрной экономики Юрия Лупенко, стоимость новогоднего стола в 2025 году составит 3 594 гривны. Это на 24,8% дороже, чем в прошлом году.

Юрий Лупенко Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и т.д. обойдутся на семью из 4-х человек в около 3 594,05 гривны, то есть на 24,8% дороже, чем в прошлом году.

В то же время семьям, которые планируют добавить в праздничное меню деликатесы, придется потратить дополнительно около 739 гривен. Дело в том, что традиционная баночка красной икры стоит в среднем 420 гривен, а 180 граммов красной рыбы – 319 гривен.

В итоге стоимость новогоднего стола с деликатесами вырастет до 4 333 гривен. То есть дороже на 27,3%.

Причем, как объяснили ученые, рост стоимости новогоднего стола-2025 на 24,8% вызван:

военными действиями;

экономическими потерями;

подорожанием топлива;

перебоями в поставках и неблагоприятными условиями летом 2024 года.

Как отметил Юрий Лупенко, эти факторы, вместе с повышением тарифов и военным сбором, заставляют украинцев экономить даже на праздничном меню.

Как рассчитывали стоимость новогоднего стола Стоимость новогоднего стола рассчитана Институтом аграрной экономики на основе данных Минфина, который по состоянию на 16 декабря 2024 года осуществил ежедневный мониторинг цен на основные продукты в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus.

"Оливье" и "Селедка под шубой" подорожали

По словам Юрия Лупенко, по подсчетам ученых Института аграрной экономики, салат "Оливье" по традиционной рецептуре (3 килограмма продуктов) будет стоить 384,41 гривны, что на 17,7% больше, чем в прошлом году.

Самым дорогим ингредиентом блюда в этом году стала колбаса – 160 гривен за 0,5 килограмма. Рост цен на 11,1% в зависимости от производителя,

– сообщил Лупенко.

Овощи к салату также значительно подорожали:

цена на картофель в этом году выросла на 70% по сравнению с прошлым годом: за 580 граммов придется заплатить 20,01 гривны.

две морковки (280 граммов) будут стоить 8,41 гривны (+98,7%);

две луковицы (230 граммов) – 4,16 гривны (+5,7%).

6 яиц куриных (360 граммов) обойдутся в 46,82 гривны (+35,4%);

зеленый горошек – 56,05 гривны за 0,5 кг (+24,6%).

Цена консервированных огурцов осталась на уровне прошлого года – 38,21 гривны за 200 граммов, а заправка салата майонезом (350 граммов) будет стоить 50,75 гривны (+12%).

Из-за роста цен на ингредиенты, стоимость традиционного салата "Селедка под шубой" (1,570 килограмма продуктов) тоже выросла. Его стоимость составит 168,19 гривны, что на 21,9% больше по сравнению с прошлогодней ценой в 138,01 гривны.

Основную часть стоимости блюда будет составлять:

Филе сельди – 119 гривны за 500 граммов;

Майонез (180 граммов) обойдется в 25,88 гривны;

Две картофелины (280 граммов) – 9,66 гривны;

Одна морковка (190 граммов) – 5,71 гривны;

Одна свекла (250 граммов) – 4,86 гривны;

Луковица (170 граммов) – 3,08 гривны.

Во сколько обойдутся мясные и молочные продукты

Максим Гопка отмечает, что цены на мясо существенно не вырастут, ведь за последние месяцы цены уже изменились. Стоимость:

Свинина ошеек: 270 – 280 гривен за килограмм.

Филе курятины: 160 – 170 гривен за килограмм.

Говядина: 290 – 300 гривен за килограмм.

Спрос на эти виды мяса стабилен и будет держать такой уровень цен до конца года,

– добавляет он.

Расходы на мясные продукты за год выросли на 13,4%. Так, за 350 граммов сырокопченой колбасы "Брауншвейгская" придется заплатить 334 гривны, что на 19% больше, чем в 2023 году. А полкило запеченного бекона будет стоить 227 гривен (+11%), в то время как килограмм свежего свиного битка – 294 гривны (+12%).

Мясо птицы по состоянию на конец 2024 года остается самым дешевым среди видов мяса. За 1 килограмм филе куриного свежего придется заплатить, в среднем, 174 гривны (рост цены на 9%). В общем, стоимость 2,850 килограмма мясных продуктов на новогоднем столе составит 1 029 гривен,

– сообщили в Институте аграрной экономики.

При этом молочные продукты тоже значительно подорожали. Твердый сыр (300 граммов) будет стоить 148,5 гривны, а пачка сливочного масла (200 граммов) – 104 гривны, что на 44% дороже.

"Золотые" овощи и фрукты

Если говорить об овощах и фруктах, то спрос держится на сезонную продукцию, а она преимущественно импортная, поэтому здесь стоимость будет зависеть от стоимости товара в стране экспортера, стоимости логистики и объемов предложения на внутреннем рынке,

– объясняет Максим Гопка.

Стоимость овощей на новогоднем столе в среднем будет составлять 496 гривен, что на 32% больше, чем в прошлом году. А именно из-за роста стоимости ингредиентов:

Картофель (2 килограмма) будет стоить 65 гривен, что на 70% больше чем в прошлом году;

Грибы шампиньоны (1 килограмм) – 157 гривен (+15%);

Сладкий перец (0,5 килограмма) – 99 гривен (+38%);

Свежие огурцы (0,5 килограмма) – 55 гривен (+22%);

Свежие помидоры (1 килограмм) – 120 гривен (+42%).

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 254 гривны, что на 49% больше, чем в прошлом году. За 2 килограмма мандаринов нужно заплатить 177 гривен, 1 килограмм бананов будет стоить 62 гривны, а 1 лимон – 15 гривен.