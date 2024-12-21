Скільки коштуватиме новорічний стіл-2025

За оцінкою УКАБ

Кожен українець має власні споживчі вподобання, тож новорічний стіл у кожної сім’ї виглядає по-своєму, проте є продукти, які залишаються спільними для багатьох, підкреслює аналітик УКАБ під час розмови з 24 Каналом.

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Максим Гопка Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу В середньому новорічний стіл для українців в цьому році зросте на 13 – 14% порівнюючи з минулим роком.

Якщо аналізувати зміну індексу споживчих цін, то за 11 місяців 2024 року найбільш суттєво в вартості зросли:

овочі – 43%,

фрукти – 16%,

хліб і хлібопродукти – 12%,

молоко, сир та яйця – 14%.

Зверніть увагу! Найменше зросли ціни на такі товари, як цукор (без змін), м'ясо та м'ясопродукти (2,2%).

Розрахунки Інституту аграрної економіки

За оцінкою директора Інститут аграрної економіки Юрія Лупенка, вартість новорічного столу у 2025 році складе 3 594 гривні. Це на 24,8% дорожче, ніж торік.

Юрій Лупенко Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Меню зі страв, які є традиційними для столу середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо обійдуться на родину з 4-х осіб близько в 3 594,05 гривні, тобто на 24,8% дорожче, ніж торік.

Водночас сім’ям, які планують додати до святкового меню делікатеси, доведеться витратити додатково близько 739 гривень. Річ у тім, що традиційна баночка червоної ікри коштує в середньому 420 гривень, а 180 грамів червоної риби – 319 гривень.

У підсумку вартість новорічного столу з делікатесами зросте до 4 333 гривень. Тобто дорожче на 27,3%.

Причому, як пояснили науковці, зростання вартості новорічного столу-2025 на 24,8% спричинене:

воєнними діями;

економічними втратами;

подорожчанням пального;

перебоями у постачанні та несприятливими умовами влітку 2024 року.

Як зазначив Юрій Лупенко, ці чинники, разом із підвищенням тарифів та військовим збором, змушують українців економити навіть на святковому меню.

Як розраховували вартість новорічного столу Вартість новорічного столу розрахована Інститутом аграрної економіки на основі даних Мінфіну, який станом на 16 грудня 2024 року здійснив щоденний моніторинг цін на основні продукти в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus і Varus.

"Олів'є" та "Оселедець під шубою" здорожчали

За словами Юрія Лупенка, за підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, салат "Олів'є" за традиційною рецептурою (3 кілограми продуктів) коштуватиме 384,41 гривні, що на 17,7% більше, ніж минулого року.

Найдорожчим інгредієнтом страви в цьому році стала ковбаса – 160 гривень за пів кілограма. Зростання цін на 11,1 % залежно від виробника,

– повідомив Лупенко.

Овочі до салату також значно здорожчали:

ціна на картоплю в цьому році зросла на 70% порівняно з минулим роком: за 580 грамів доведеться заплатити 20,01 гривні.

дві морквини (280 грамів) коштуватимуть 8,41 гривні (+98,7%);

дві цибулини (230 грамів) – 4,16 гривні (+5,7%).

6 яєць курячих (360 грамів) обійдуться в 46,82 гривні (+35,4%);

зелений горошок – 56,05 гривні за 0,5 кг (+24,6%).

Ціна консервованих огірків залишилася на рівні минулого року – 38,21 гривні за 200 грамів, а заправка салату майонезом (350 грамів) коштуватиме 50,75 гривні (+12%).

Через зростання цін на інгредієнти, вартість традиційного салату "Оселедець під шубою" (1,570 кілограма продуктів) теж зросла. Його вартість становитиме 168,19 гривні, що на 21,9% більше порівняно з тогорічною ціною в 138,01 гривні.

Основну частину вартості страви складатиме:

Філе оселедця – 119 гривні за 500 грамів;

Майонез (180 грамів) обійдеться у 25,88 гривні;

Дві картоплини (280 грамів) – 9,66 гривні;

Одна морквина (190 грамів) – 5,71 гривні;

Один буряк (250 грамів) – 4,86 гривні;

Цибулина (170 грамів) – 3,08 гривні.

У скільки обійдуться м'ясні та молочні продукти

Максим Гопка зауважує, що ціни на м'ясо суттєво не зростуть, адже за останні місяці ціни вже змінилися. Вартість:

Свинина ошийок: 270 – 280 гривень за кілограм.

Філе курятини: 160 – 170 гривень за кілограм.

Яловичина: 290 – 300 гривень за кілограм.

Попит на ці види м'яса стабільний та триматиме такий рівень цін до кінця року,

– додає він.

Витрати на м'ясні продукти за рік зросли на 13,4%. Так, за 350 грамів сирокопченої ковбаси "Брауншвейзька" доведеться заплатити 334 гривні, що на 19% більше, ніж у 2023 році. А пів кіло запеченого бекону коштуватиме 227 гривень (+11%), тоді як кілограм свіжого свинячого битка – 294 гривні (+12%).

М'ясо птиці станом на кінець 2024 року залишається найдешевшим поміж видів м'яса. За 1 кілограм філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 174 гривні (зростання ціни на 9%). Загалом, вартість 2,850 кілограма м’ясних продуктів на новорічному столі складе 1 029 гривень,

– повідомили в Інституті аграрної економіки.

При цьому молочні продукти теж значно подорожчали. Твердий сир (300 грамів) коштуватиме 148,5 гривні, а пачка вершкового масла (200 грамів) – 104 гривні, що на 44% дорожче.

"Золоті" овочі та фрукти

Якщо говорити за овочі та фрукти, то попит тримається на сезонну продукцію, а вона переважно імпортна, тому тут вартість залежатиме від вартості товару у країни експортера, вартості логістики та об’ємів пропозиції на внутрішньому ринку,

– пояснює Максим Гопка.

Вартість овочів на новорічному столі в середньому складатиме 496 гривень, що на 32% більше, ніж торік. А саме через зростання вартості інгредієнтів:

Картопля (2 кілограми) коштуватиме 65 гривень, що на 70% більше ніж торік;

Гриби печериці (1 кілограм) – 157 гривень (+15%);

Солодкий перець (0,5 кілограма) – 99 гривень (+38%);

Свіжі огірки (0,5 кілограма) – 55 гривень (+22%);

Свіжі помідори (1 кілограм) – 120 гривень (+42%).

Фрукти на святковому столі обійдуться у 254 гривні, що на 49% більше, ніж минулого року. За 2 кілограми мандаринів потрібно заплатити 177 гривень, 1 кілограм бананів коштуватиме 62 гривні, а 1 лимон – 15 гривень.