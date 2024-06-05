Яку кількість потужностей втратила Україна

За час повномасштабної війни, Росія знищила більш як половину потужностей України. За понад 2 роки об'єми генерації впали до менш як 20 гігаватів.

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До повномасштабного вторгнення Росії, Україна мала потужності у розмірі близько 55 гігаватів. Це один з найбільших показників Європи.

Зверніть увагу! Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова заявила, що лише внаслідок останніх атак знищено 9,2 гігавата потужностей.

Коли зменшиться кількість відключень

Нещодавно регулятор знову ввів погодинні відключення, аби розвантажити енергосистему. У деяких випадках, світло відключають аварійно – тобто поза графіком. Найчастіше так відбувається через атаку ворога на енергетичне підприємство.

Зауважте! Попри очікування українців, експерти наголошують, що відключення триватимуть щонайменше до кінця війни. Імовірно, вони продовжаться і після закінчення бойових дій.

Зокрема, експерт Володимир Омельченко у коментарі 24 Каналу пояснив, що кількість відключень прямо залежить від завантаженості енергосистеми та тривалості ремонту енергетичних підприємств. Потрібно розуміти, що відновити колишні потужності зараз неможливо. За словами Омельченка, теперішнім завданням енергетиків є забезпечення потреб населення та стабілізація роботи всередині оборонного комплексу.

Нагадаємо! З 1 червня тариф для населення зріс до 4,32 гривні.