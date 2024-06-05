Какое количество мощностей потеряла Украина
За время полномасштабной войны, Россия уничтожила более половины мощностей Украины. За более чем 2 года объемы генерации упали до менее 20 гигаватт.
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До полномасштабного вторжения России, Украина имела мощности в размере около 55 гигаватт. Это один из крупнейших показателей Европы.
Когда уменьшится количество отключений
Недавно регулятор снова ввел почасовые отключения, чтобы разгрузить энергосистему. В некоторых случаях, свет отключают аварийно – то есть вне графика. Чаще всего так происходит из-за атаки врага на энергетическое предприятие.
В частности, эксперт Владимир Омельченко в комментарии 24 Каналу объяснил, что количество отключений напрямую зависит от загруженности энергосистемы и продолжительности ремонта энергетических предприятий. Нужно понимать, что восстановить прежние мощности сейчас невозможно. По словам Омельченко, нынешней задачей энергетиков является обеспечение потребностей населения и стабилизация работы внутри оборонного комплекса.