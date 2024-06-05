Причину цього пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він також прокоментував, як на тривалість відключень впливають ліміти обсягів енергоспоживання.

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Причина – "обласна специфіка"

Кудрицький зауважив, що тривалість відключень та ліміти обсягів споживання електроенергії залежать від специфіки кожної області. Враховувати ці особливості – головне завдання при складанні графіків відключень.

Також голова Укренерго додав, що відключення залежать від кількості критичної інфраструктури в регіоні.

Треба розуміти, що різні області можуть мати різний процент критичної інфраструктури у своєму споживанні. Це сильно буде впливати на те, який графік відключень буде, наприклад, у населення,

– сказав він.

Так, є області, де сильно розвинута промисловість, а є області, у яких велика частка споживання припадає саме на населення і малих непобутових споживачів. Як приклад, Запорізька та Закарпатська області, відповідно.

"І ясно, що навіть коли ти пропорційно на ці області розподіляєш ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система – вона покликана, з одного боку пропорційно розподілити наявну електроенергію, а з іншого – ще трохи врахувати "обласну специфіку", – додав Кудрицький.

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