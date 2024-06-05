Наразі мовиться про фізичну відсутність компенсуючих потужностей, які знищили росіяни. Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, додавши, що у пікові години електричної енергії не вистачає.

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Які шляхи відновлення енергетики

Варто розуміти, що Росія знищила теплову генерацію, яка існувала ще з часів Радянського Союзу. Тому якщо її відновлювати, то це треба робити у тому самому вигляді, у якому вона була. Мовиться про великі ТЕС як, наприклад, Трипільська чи Зміївська.

Це величезні об'єкти, шалені по обсягах, з величезними трубами, які забруднюють навколишнє середовище. Це точно не відповідає європейській політиці декарбонізації, але їхнє відновлення займає значно менше часу, бо вся розподільча мережа підлаштована під них,

– пояснив Олег Пендзин.

Також можна йти іншим, довшим шляхом, який вимагає більше коштів. Мовиться про будівництво децентралізованих газогенераторних установок, які сьогодні є в Європі. Це орієнтація на зелену енергетику та відповідає європейському курсу. Але тоді потрібні величезні інвестиції та багато часу.

Напевно ми відновлюватимемось поетапно: спочатку все-таки теплову генерацію часів Радянського Союзу. На це вже виділили 1.5 мільярди гривень. Щодо ДТЕК, то там ситуація гірша, бо це приватна установа. Вони самі шукають гроші для відновлення,

– зауважив економіст.

Але наразі головне питання – це протиповітряний захист критичної інфраструктури. Адже неможливо щось відновлювати, розуміючи, що вже завтра Росія це зруйнує. Тож коли говоримо про енергетику, то насамперед треба думати про захист неба.

Якщо цього не буде, тоді ми лише створюємо додаткові цілі для російських обстрілів. На жаль, ситуація у цьому сенсі значно складніша, бо найперше вимагає розв'язання проблем ППО.

Скільки часу треба на відновлення

Варто розуміти, що, наприклад, генераторний зал і вся інфраструктура умовно Трипільської чи Зміївської ТЕС досить велика. Загальний розмір певних механізмів можна порівняти з розмірами футбольного поля.

Навіть, якщо все вже є, то лише для монтажу знадобиться щонайменше 2 – 3 місяці. До того ж не забуваймо, що знищена генерація часів Радянського Союзу. В інших країнах все це ще 10 років тому було виведене з експлуатації та законсервовано,

– підкреслив Олег Пендзин.

Україні можуть передати обладнання держави, які також будували його за радянським зразком, а тепер не використовують. Але логістика, монтаж, введення в експлуатацію займе понад пів року. Це за найважливішої умови, що небо над Україною буде закритим.

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