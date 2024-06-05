Сейчас говорится о физическом отсутствии компенсирующих мощностей, которые уничтожили россияне. Об этом 24 Каналу рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, добавив, что в пиковые часы электрической энергии не хватает.

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Какие пути восстановления энергетики

Стоит понимать, что Россия уничтожила тепловую генерацию, которая существовала еще со времен Советского Союза. Поэтому если ее восстанавливать, то это надо делать в том же виде, в котором она была. Говорится о крупных ТЭС как, например, Трипольская или Змиевская.

Это огромные объекты, огромные по объемам, с огромными трубами, которые загрязняют окружающую среду. Это точно не соответствует европейской политике декарбонизации, но их восстановление занимает значительно меньше времени, потому что вся распределительная сеть подстроена под них,

– пояснил Олег Пендзин.

Также можно идти другим, более длинным путем, который требует больше средств. Речь идет о строительстве децентрализованных газогенераторных установок, которые сегодня есть в Европе. Это ориентация на зеленую энергетику и соответствует европейскому курсу. Но тогда нужны огромные инвестиции и много времени.

Наверное мы будем восстанавливаться поэтапно: сначала все-таки тепловую генерацию времен Советского Союза. На это уже выделили 1.5 миллиарда гривен. Насчет ДТЭК, то там ситуация хуже, потому что это частное учреждение. Они сами ищут деньги для восстановления,

– отметил экономист.

Но пока главный вопрос – это противовоздушная защита критической инфраструктуры. Ведь невозможно что-то восстанавливать, понимая, что уже завтра Россия это разрушит. Поэтому когда говорим об энергетике, то прежде всего надо думать о защите неба.

Если этого не будет, тогда мы только создаем дополнительные цели для российских обстрелов. К сожалению, ситуация в этом смысле значительно сложнее, потому что в первую очередь требует решения проблем ПВО.

Сколько времени надо на восстановление

Стоит понимать, что, например, генераторный зал и вся инфраструктура условно Трипольской или Змиевской ТЭС достаточно велика. Общий размер определенных механизмов можно сравнить с размерами футбольного поля.

Даже, если все уже есть, то только для монтажа понадобится минимум 2 – 3 месяца. К тому же не забывайте, что уничтожена генерация времен Советского Союза. В других странах все это еще 10 лет назад было выведено из эксплуатации и законсервировано,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Украине могут передать оборудование государства, которые также строили его по советскому образцу, а теперь не используют. Но логистика, монтаж, ввод в эксплуатацию займет более полугода. Это при важнейшем условии, что небо над Украиной будет закрытым.

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